Tra musica e memoria, una serata d’altri tempi in piazza Giorgio Santacroce di Oriolo

Comunicato stampa

La Fire Dixie Jazz Band incanta il pubblico con un viaggio nella storia della musica. Sullo sfondo, il tramonto e il ricordo commosso di A. Tomei

È stata una serata di particolare suggestione quella di ieri in piazza Giorgio Santacroce, dove la Fire Dixie Jazz Band, accompagnata dalle voci di Lady Laura e Sara Caratelli, ha condotto il pubblico in un affascinante itinerario attraverso alcune delle pagine più significative della storia musicale del Novecento.

Le sonorità d’altri tempi, sapientemente interpretate dalla formazione, hanno restituito alla piazza un’atmosfera dal sapore quasi cinematografico, capace di coniugare eleganza, leggerezza e nostalgia. Un repertorio che non si è limitato all’ascolto, ma ha offerto l’opportunità di riscoprire vicende, personaggi e retroscena di un’epoca nella quale la musica assumeva spesso un valore che andava ben oltre l’intrattenimento.

Particolarmente apprezzata è stata infatti la narrazione che ha accompagnato l’esecuzione dei brani. Attraverso il racconto delle vicende degli artisti e delle circostanze che diedero origine alle loro composizioni, il pubblico ha potuto cogliere il profondo legame tra espressione musicale e contesto storico.

In anni segnati dalla guerra e dalla censura, la canzone seppe diventare anche un sottile strumento di comunicazione. Allusioni, metafore e significati celati consentivano di affidare alle melodie messaggi che, diversamente, non avrebbero potuto essere divulgati. È il caso, tra gli altri, di “Maramao perché sei morto”, brano solo apparentemente spensierato, dietro il quale si celano riferimenti e interpretazioni riconducibili al particolare clima politico e sociale dell’epoca.

Sul palco, Pietro e Leonardo Crescimbeni, Ivano Sebastianelli e Armando Mortet hanno confermato una volta di più la solidità di una formazione nella quale competenza e autentica passione per la musica procedono di pari passo.

Non è mancato un momento di intensa commozione. I musicisti hanno voluto dedicare la serata alla memoria di A. Tomei, talentuoso musicista oriolese recentemente scomparso, al quale erano legati da profonda stima e sincero affetto. Un tributo discreto e sentito, che ha conferito all’appuntamento una dimensione ancora più umana e partecipata.

A impreziosire ulteriormente l’iniziativa, la scelta della piazza e dell’orario: mentre le note si diffondevano nell’aria, il cielo si tingeva dei colori del tramonto, componendo una cornice di rara bellezza.

In una torrida estate, ritrovarsi all’aperto per condividere cultura, musica e socialità assume un significato particolare. La piazza torna così a essere luogo d’incontro e di partecipazione, capace di accogliere non soltanto uno spettacolo, ma un’esperienza collettiva.

La serata della Fire Dixie Jazz Band ha lasciato nel pubblico il piacere di aver riscoperto melodie, storie e atmosfere che appartengono alla memoria di tutti, ma che conservano ancora oggi una sorprendente capacità evocativa.

Un appuntamento riuscito, dunque, e un’esperienza che meriterebbe di essere riproposta.

di Lara Leonardi