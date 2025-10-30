Biblioteca comunale: presentazione del libro “Ma è sempre domani” – giovedì 06 novembre ore 17:00

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 06 novembre alle ore 17:00, l’autrice Lucrezia Zito presenterà presso la Biblioteca comunale di Bracciano il suo ultimo libro “Ma è sempre domani. Racconti brevi per i giorni dispari”.

Persone che si ritrovano e si allontanano, amori finiti e percorsi intrecciati, mare che calma e città che scorre dal finestrino del tram… in questa raccolta di racconti c’è un intero universo di persone che siamo noi, che sono gli altri; vite scandagliate attraverso la lente dei sentimenti e degli stati d’animo che parlano al cuore di ognuno di noi in un modo unico e irripetibile.

INGRESSO LIBERO

biblioteca@comune.bracciano.rm.it

0699816218

