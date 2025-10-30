31 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Biblioteca comunale: presentazione del libro “Ma è sempre domani” – giovedì 06 novembre ore 17:00

0
53
Ma è sempre domani

Riceviamo e pubblichiamo

Giovedì 06 novembre alle ore 17:00, l’autrice Lucrezia Zito presenterà presso la Biblioteca comunale di Bracciano  il suo ultimo libro “Ma è sempre domani. Racconti brevi per i giorni dispari”.

Persone che si ritrovano e si allontanano, amori finiti e percorsi intrecciati, mare che calma e città che scorre dal finestrino del tram… in questa raccolta di racconti c’è un intero universo di persone che siamo noi, che sono gli altri; vite scandagliate attraverso la lente dei sentimenti e degli stati d’animo che parlano al cuore di ognuno di noi in un modo unico e irripetibile.

INGRESSO LIBERO

Per info e  contatti

biblioteca@comune.bracciano.rm.it

0699816218

 

Vi aspettiamo

 

 

Articolo precedente
Variante Generale al Piano Regolatore: avviata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Articolo successivo
TERMOVALORIZZATORE. AZIONE ROMA: BENE ACCORDO CON FERROVIE, ORA AVANTI SENZA INDUGI

Ultimi articoli

Sanità

CESANO, TORQUATI – ROLLO (MUN XV.): “ASL ROMA 1, NUOVI APPUNTAMENTI PER SCREENING ONCOLOGICI GRATUITI”

Politica

MUNICIPIO XV, TORQUATI – MARCHISIO: “HALLOWEEN, CON BANDO CONTRIBUTI OGGI E DOMANI QUATTRO APPUNTAMENTI A ROMA NORD”

Politica

TERMOVALORIZZATORE. AZIONE ROMA: BENE ACCORDO CON FERROVIE, ORA AVANTI SENZA INDUGI

Ambiente

Variante Generale al Piano Regolatore: avviata la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Politica

Municipio XV ricorda Giovanna Reggiani, diciotto anni dopo

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it