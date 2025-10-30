CESANO, TORQUATI – ROLLO (MUN XV.): “ASL ROMA 1, NUOVI APPUNTAMENTI PER SCREENING ONCOLOGICI GRATUITI”

Riceviamo e pubblichiamo

3, 4 e 5 novembre, quarta area parcheggio tra Via Marino Dalmonte e Via della Stazione di Cesano

“Dopo gli appuntamenti di Cesano e La Storta di settembre e ottobre, il 3/4/5 novembre grazie ad Asl Rolma 1 tornano nel nostro Municipio le giornate dedicate agli screening oncologici. Dalle 9.00 alle 18.00, con accesso libero, i residenti del territorio della ASL Roma 1 potranno effettuare gratuitamente i seguenti esami:

– Programma di screening oncologico della cervice uterina, gratuito per donne dai 25 ai 64 anni

– Programma di screening oncologico del colon retto, gratuito per uomini e donne dai 50 ai 74 anni

– Programma di screening oncologico della mammella, gratuito per donne dai 50 ai 74 anni

– Programma di screening HCV – test per epatite C, gratuito per uomini e donne dai 35 ai 55 anni

Un’iniziativa della Asl Roma 1 in collaborazione con il Municipio XV, che insieme proseguono nell’attività di sensibilizzazione e prevenzione con numerosi appuntamenti su tutto il territorio.

Abbiamo a cuore la salute delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, come anche siamo profondamente convinti che la diagnosi precoce, attraverso controlli regolari e test di screening, sia uno dei principali strumenti per prevenire o riconoscere l’insorgenza di patologie. E’ per questo che accogliamo davvero con entusiasmo la prossima iniziativa, una grande opportunità per la cittadinanza che potrà, gratuitamente e in tutta sicurezza, monitorare il suo stato di salute ed effettuare visite di routine ma davvero necessarie.”

Qualora non fosse possibile partecipare agli appuntamenti del 3/4/5 novembre è possibile chiamare il numero verde 800 536 693 per info e prenotazioni dal lun. al ven. dalle 8 alle 17 oppure compilare il form https://www.aslroma1.it/form- partecipazione-screening o scrivere a uocpomas@aslroma1.it.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.

Roma, 30 ottobre 2025