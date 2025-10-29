29 Ottobre, 2025
LA REGIONE LAZIO PRESENTA IL PROPRIO SISTEMA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA E L’INNOVAZIONE 

Riceviamo e pubblichiamo

Un’iniziativa strategica per innovare, rafforzare e sviluppare il sistema energetico regionale

 La Regione Lazio, in collaborazione con il Cluster Tecnologico Nazionale Energia (CTNE), presenta il workshop “ENERGIA IN RETE – Industria, Ricerca, Innovazione per la transizione energetica nel Lazio”.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 29 ottobre 2025, dalle ore 9 alle 13, presso la Sala Auditorium – Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in viale Maresciallo Pilsudski 92 a Roma.

L’iniziativa vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali, imprese, università, centri di ricerca, startup e innovatori. Questi i temi della giornata:

  1. presentazione di un position paper del CTNE sulla Transizione Energetica nel lazio;
  2. esperienze di successo di Innovazione Tecnologica in ambito Cleantech;
  3. le azioni della Regione Lazio a sostegno dell’Innovazione per la Transizione Energetica;
  4. sessione di pitch da parte di una selezione di 15 startup innovative.

Interverranno:

  • Vinicio Mosè Vigilante, amministratore Delegato – Gestore Servizi Energetici – GSE;
  • Roberta Angelilli, vicepresidente e Assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione Regione Lazio;
  • Lorenzo Tagliavanti, presidente Camera di Commercio di Roma;
  • Livio De Santoli, prorettore per le Politiche Energetiche e la Sostenibilità – Sapienza Università di Roma;
  • Laura D’Angelo, Venture Strategy & Development director – ENIVERSE Venture;
  • Veronica Jorio, head of Macro Area Centro, Istitutional Affairs – ENEL;
  • Giulia Monteleone, head of Energy Technologies and Renewables Sources Department – ENEA;
  • Claudia Vivalda, coordinatore del Position Paper – Cluster Tecnologico Nazionale Energia;
  • Francesco Marcolini, presidente Lazio Innova;
  • Paolo Cellini, chief Investment Officer e Co-Founder – DEEP OCEAN CAPITAL;
  • Giulia De Santis, Innovation Hub manager – ENEL Spa;
  • Marco Girotto, head of Innovation&Marketing – GEOSIDE, ESCO Gruppo ITALGAS;
  • Massimiliano Granieri, chairman – MITO Technology Venture;
  • Mattia Palazzi, Innovation specialist SIRAM VEOLIA.

Il programma rientra nell’ambito del progetto “Potenziamento Rete Spazio Attivo”, finanziato dal PR Lazio FESR 2021/2027 – Obiettivo 1.3: sostenere la crescita, la competitività e l’occupazione nelle PMI.

Accrediti stampa presso il desk dedicato.

