29 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSanità

Sanità, Giuliano (UGL): “Sempre meno medici di famiglia, subito un piano straordinario o sarà grave emergenza ”

0
46
Il segretario nazionale della UGL

Riceviamo e pubblichiamo

“La medicina di base sta attraversando una fase delicata che richiede risposte rapide e concrete. Negli ultimi dieci anni abbiamo perso oltre 7.000 medici di famiglia, circa il 20% del totale, e nei prossimi anni un terzo dei professionisti andrà in pensione. Oggi più di 5 milioni di cittadini sono senza un medico di riferimento, un dato che impone una riflessione seria sul futuro dell’assistenza territoriale.” Così il Segretario Nazionale della UGL Salute, Gianluca Giuliano, commenta i nuovi dati sulla carenza di medici di base in Italia.

“Da tempo – sottolinea Giuliano – segnaliamo la necessità di rafforzare la medicina territoriale, semplificando la burocrazia e rendendo la professione più attrattiva per i giovani. È fondamentale alleggerire i carichi di lavoro, garantire compensi adeguati e creare condizioni che permettano ai medici di operare con serenità e continuità sul territorio.”

Il Segretario evidenzia inoltre come in alcune Regioni, tra cui Lombardia, Veneto, Friuli e Valle d’Aosta, la difficoltà nel reperire un medico di base stia diventando un problema crescente ed emergenziale. “Occorre valorizzare la medicina generale, rendendo i percorsi formativi più equi rispetto alle altre specializzazioni: borse di studio adeguate, tutele professionali e prospettive stabili sono elementi essenziali per attrarre nuovi medici.”

“La UGL Salute – conclude Giuliano – propone l’avvio di un piano straordinario condiviso con le istituzioni e le Regioni: misure di detassazione per i nuovi professionisti, un adeguamento delle borse di studio, la semplificazione amministrativa e una chiara integrazione nelle Case di Comunità. Solo con un approccio costruttivo e strutturale potremo garantire ai cittadini un servizio sanitario pubblico efficiente, capillare e di qualità.”

Fabrizio Fabbri

Responsabile Comunicazione UGL Salute

Articolo precedente
Al teatro di Canale Monterano in scena “Storie da raccontare”
Articolo successivo
LA REGIONE LAZIO PRESENTA IL PROPRIO SISTEMA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA E L’INNOVAZIONE 

Ultimi articoli

Ambiente

LA REGIONE LAZIO PRESENTA IL PROPRIO SISTEMA PER LA TRANSIZIONE ENERGETICA E L’INNOVAZIONE 

Eventi

Al teatro di Canale Monterano in scena “Storie da raccontare”

Eventi

“Desideri in affitto” al teatro M. Fiorani di Canale Monterano

Salute

PROGETTO PR.I.M.A. PRESA IN CARICO INTEGRATA E MULTIDISCIPLINARE ANTICIPATA

Società

Assegnati cinque alloggi popolari grazie alla collaborazione tra Ater e Comune

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it