29 Ottobre, 2025
Cordoglio per la scomparsa di Gianni Petrocchi

Gianni Petrocchi
Dal Comune di Trevignano Romano
Con profonda tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa di Gianni Petrocchi, figura di grande valore umano e amministrativo.
Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, alla comunità di Oriolo Romano e alla sua amministrazione comunale, colpite da una perdita così significativa.
Gianni Petrocchi oltre ad aver prestato il proprio servizio per tanto tempo all’amministrazione comunale di Oriolo Romano è stato un punto di riferimento inesauribile e generoso per il nostro comprensorio. Il suo impegno costante nella ricostruzione del GAL Etruria Meridionale, di cui è stato prezioso presidente, ha contribuito in modo determinante al nuovo finanziamento del Piano di Sviluppo Locale, restituendo forza e prospettiva a un progetto condiviso da tanti Comuni del nostro comprensorio.
La sua passione per l’agricoltura e per la valorizzazione delle produzioni locali lo ha portato anche a ricoprire il ruolo di Presidente onorario di Italia Ortofrutta, l’unione nazionale impegnata nella crescita e nell’aggregazione della filiera ortofrutticola italiana.
Un impegno, quello per il territorio e per il mondo agricolo, che ha sempre contraddistinto la vita di Gianni Petrocchi e che lascia un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.
Alla sua memoria va il nostro riconoscente pensiero.
