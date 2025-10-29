Cordoglio per la scomparsa di Gianni Petrocchi

Dal Comune di Trevignano Romano Con profonda tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa di Gianni Petrocchi, figura di grande valore umano e amministrativo.

Ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, alla comunità di Oriolo Romano e alla sua amministrazione comunale, colpite da una perdita così significativa.

Gianni Petrocchi oltre ad aver prestato il proprio servizio per tanto tempo all’amministrazione comunale di Oriolo Romano è stato un punto di riferimento inesauribile e generoso per il nostro comprensorio. Il suo impegno costante nella ricostruzione del GAL Etruria Meridionale, di cui è stato prezioso presidente, ha contribuito in modo determinante al nuovo finanziamento del Piano di Sviluppo Locale, restituendo forza e prospettiva a un progetto condiviso da tanti Comuni del nostro comprensorio.

La sua passione per l’agricoltura e per la valorizzazione delle produzioni locali lo ha portato anche a ricoprire il ruolo di Presidente onorario di Italia Ortofrutta, l’unione nazionale impegnata nella crescita e nell’aggregazione della filiera ortofrutticola italiana.

Un impegno, quello per il territorio e per il mondo agricolo, che ha sempre contraddistinto la vita di Gianni Petrocchi e che lascia un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e collaborare con lui.