28 Ottobre, 2025
Assegnati cinque alloggi popolari grazie alla collaborazione tra Ater e Comune

Riceviamo e pubblichiamo

Sono stati assegnati a cinque nuclei familiari gli alloggi di edilizia residenziale pubblica per i quali erano in attesa da tempo. L’assegnazione è il risultato della proficua collaborazione tra l’ATER e il Comune, che negli ultimi mesi hanno lavorato insieme per dare una risposta concreta alle esigenze abitative delle famiglie in difficoltà.

“Desidero ringraziare l’Ater per la disponibilità e l’efficacia del lavoro. Questa assegnazione rappresenta un passo importante nel nostro impegno a sostenere le persone che vivono situazioni di fragilità economica e sociale”, ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene. Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore ai Servizi Sociali Antonella Maucioni: “Siamo contenti di poter dare finalmente una risposta concreta a cinque famiglie che attendevano da tempo una sistemazione dignitosa.

Questo risultato conferma l’importanza della collaborazione tra istituzioni e la necessità di continuare su questa strada per garantire soluzioni accettabili per chi è in difficoltà.”

