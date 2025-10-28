Premio 2025 per la ricerca sul Parkinson: vince il team del Dr. Marano del Campus Bio-Medico

Riceviamo e pubblichiamo

Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS e l’Associazione di Promozione Sociale “Sintomi di Felicità” annunciano congiuntamente il progetto vincitore del Premio 2025 per Giovani Ricercatori dedicato allo studio degli effetti dell’attività sportiva nella Malattia di Parkinson.

La Commissione Scientifica ha selezionato il progetto del Dr. Massimo Marano (Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma) dal titolo: “Remote and in-person delivering of Kung-Fu/Tai-Chi training in people with Parkinson’s disease: a clinical-biological approach (The Park-Fu Study)”.

“The Park-Fu Study” è uno studio randomizzato, controllato e in singolo cieco che confronterà training in presenza e da remoto di Kung-Fu/Tai-Chi in persone con Parkinson (stadio Hoehn & Yahr ≤3), con 24 sessioni in 3 mesi. Oltre agli esiti clinici su equilibrio, deambulazione e qualità di vita, il progetto indagherà marcatori biologici infiammatori (pre-/post-intervento) e la persistenza dell’attività fisica nel breve termine, integrando valutazioni digitali tramite app dedicate per il monitoraggio del cammino e dell’equilibrio.

Il Premio LIMPE–Sintomi di Felicità sostiene la ricerca condotta in Italia da giovani ricercatori sull’impatto delle attività sportive nei sintomi motori e non motori della Malattia di Parkinson, favorendo approcci innovativi, accessibili e basati su evidenze. Il finanziamento, fino a €25.000 in due tranche, è destinato a materiali, personale di ricerca, analisi, disseminazione e costi di gestione progettuale secondo i criteri del bando.

A margine dell’assegnazione del Premio 2025 per Giovani Ricercatori, la Fondazione LIMPE per il Parkinson ETS ribadisce la centralità del sostegno alle nuove generazioni di studiosi: « Sostenere i giovani ricercatori significa investire nel futuro della lotta alla malattia di Parkinson. La nostra Fondazione crede fortemente che la ricerca scientifica, soprattutto quella condotta da nuove generazioni di medici e studiosi, sia la chiave per sviluppare approcci innovativi, accessibili e concreti per migliorare la vita delle persone.

Premi come questo rappresentano non solo un riconoscimento al Team di lavoro, ma anche un incoraggiamento a proseguire con passione e rigore verso traguardi che possano tradursi in benefici reali per i pazienti e le loro famiglie.»

Grande soddisfazione è stata espressa anche dalla APS Sintomi di Felicità, che ha sottolineato: «Crediamo nello sport come leva di benessere, inclusione e autonomia: questo studio coniuga accessibilità (anche da remoto) e rigore scientifico, aprendo la strada a modelli replicabili sul territorio.»

Infine, il vincitore del Premio 2025, dottor Massimo Marano, ha dichiarato: «Ricevere questo premio rappresenta per me e per il mio team un importante riconoscimento e uno stimolo a proseguire con impegno nella ricerca. Con The Park-Fu Study vogliamo dimostrare come l’attività fisica possa diventare non solo uno strumento terapeutico innovativo e accessibile, ma anche un’opportunità di migliorare concretamente la qualità di vita delle persone con Parkinson. Ringrazio la Fondazione LIMPE e “Sintomi di Felicità” per la fiducia riposta nel nostro lavoro.»