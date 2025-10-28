PROGETTO PR.I.M.A. PRESA IN CARICO INTEGRATA E MULTIDISCIPLINARE ANTICIPATA

Si riceve e si pubblica

In un contesto segnato da un crescente invecchiamento della popolazione e da

patologie croniche sempre più diffuse, il sistema sanitario è chiamato a innovare i

propri modelli assistenziali. L’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di

Roma e la ASL Roma 4 presentano un progetto sperimentale che punta a una

presa in carico integrata e anticipata, valorizzando il ruolo chiave dell’Infermiere di

Famiglia e Comunità (IFeC). Grazie a un intervento precoce già in fase di ricovero, si

vuole garantire continuità, prossimità e integrazione tra ospedale e territorio, per

rispondere in modo efficace e multidisciplinare ai bisogni complessi dei pazienti.

INTERVERRANNO

Francesca Milito e Rosaria Marino – Direttori Generali AOU Sant’Andrea e ASL Roma 4

Maurizio Zega – Presidente Opi Roma

Carmen Cappitella e Alessia De Angelis – Direttori Professioni Sanitarie AOU

Sant’Andrea e ASL Roma 4

SONO STATI INVITATI:

Francesco Rocca – Governatore Regione Lazio

Andrea Urbani – Direttore Direzione Salute Regione Lazio

Marco Nuti – Direttore Area Integrata del Territorio Regione Lazio

Sergio Ribaldi – Area Rete Ospedaliera e Specialistica Regione lazio

29 OTTOBRE 2025 – ORE 10.30

SALA TEVERE – REGIONE LAZIO

VIA CRISTOFORO COLOMBO 212

ROM