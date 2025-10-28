PROGETTO PR.I.M.A. PRESA IN CARICO INTEGRATA E MULTIDISCIPLINARE ANTICIPATA

Si riceve e si pubblica
In un contesto segnato da un crescente invecchiamento della popolazione e da
patologie croniche sempre più diffuse, il sistema sanitario è chiamato a innovare i
propri modelli assistenziali. L’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea di
Roma e la ASL Roma 4 presentano un progetto sperimentale che punta a una
presa in carico integrata e anticipata, valorizzando il ruolo chiave dell’Infermiere di
Famiglia e Comunità (IFeC). Grazie a un intervento precoce già in fase di ricovero, si
vuole garantire continuità, prossimità e integrazione tra ospedale e territorio, per
rispondere in modo efficace e multidisciplinare ai bisogni complessi dei pazienti.
INTERVERRANNO
Francesca Milito e Rosaria Marino – Direttori Generali AOU Sant’Andrea e ASL Roma 4
Maurizio Zega – Presidente Opi Roma
Carmen Cappitella e Alessia De Angelis – Direttori Professioni Sanitarie AOU
Sant’Andrea e ASL Roma 4
SONO STATI INVITATI:
Francesco Rocca – Governatore Regione Lazio
Andrea Urbani – Direttore Direzione Salute Regione Lazio
Marco Nuti – Direttore Area Integrata del Territorio Regione Lazio
Sergio Ribaldi – Area Rete Ospedaliera e Specialistica Regione lazio
29 OTTOBRE 2025 – ORE 10.30
SALA TEVERE – REGIONE LAZIO
VIA CRISTOFORO COLOMBO 212
ROM