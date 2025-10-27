27 Ottobre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia

LA VIA PER LA PACE ESISTE E NON PASSA ATTRAVERSO LA MILITARIZZAZIONE, IL RIARMO E LA VIOLENZA

documento del CNESC

Riceviamo e pubblichiamo

La CNESC (Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile) ribadisce con forza la propria posizione contro ogni guerra, contro il riarmo e ogni forma di violenza armata, promuovendo una pace fondata sulla giustizia, la dignità dei popoli e il rispetto del Diritto Internazionale.

Il documento di posizionamento della CNESC diffuso oggi è un appello alla responsabilità
degli Stati e della Comunità Internazionale: la pace non si costruisce con le armi ma
attraverso la forza della nonviolenza, lo sviluppo eco-sostenibile e il potenziamento della
Cooperazione tra i popoli.

“In un contesto globale segnato da numerosi conflitti armati – dichiara la presidente CNESC Laura Milani – la recente tregua a Gaza rappresenta un passo in avanti, ma ancora troppo fragile, che evidenzia la necessità urgente di percorsi di pace duraturi e credibili, che si fondino su verità e giustizia.

A livello globale stiamo assistendo a una normalizzazione della guerra e lo dicono anche i numeri: sono 56 i conflitti armati attivi nel mondo, il numero più alto dalla Seconda Guerra Mondiale, (dati del Global Peace Index 2024).

Serve un’inversione di rotta che porti a fermare la fornitura di armi e gli accordi economici e di collaborazione con tutti i Paesi che violano i Diritti Umani, per investire realmente in percorsi che costruiscano una pace duratura. Questo vale per Gaza e per i Territori Occupati, vale per l’Ucraina e vale per tutte le guerre, anche quelle dimenticate, come per
esempio il Sudan.”

“La terza guerra mondiale a pezzi” che Papa Francesco denunciò, è una realtà davanti alla quale non possiamo restare indifferenti. Con le sue attività quotidiane la CNESC e gli Enti aderenti si pongono come motore attivo di una cultura di pace e nonviolenza, portando avanti con determinazione il ripudio della guerra sancito dall’art. 11 della Costituzione, attraverso la pratica e il rafforzamento della difesa civile non armata e nonviolenta dei Corpi Civili di Pace e del Servizio Civile.

Il documento integrale è disponibile sul sito della CNESC.

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

