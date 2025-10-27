27 Ottobre, 2025
Giornale del Lago e della Tuscia

Il Sindaco di Anguillara accoglie la delegazione tedesca della città di Xanten

Anguillara gemellata con la città di Xanten

Riceviamo e pubblichiamo

Dal 19 al 21 ottobre una delegazione della cittadina tedesca di Xanten, conosciuta per la sua origine e le sue vestigia romane, è stata calorosamente accolta da un gruppo di cittadini di Anguillara e ricevuta dal Sindaco Angelo Pizzigallo, che si è dimostrato molto contento del legame di amicizia ormai consolidato tra i due comuni. Infatti, grazie all’entusiasmo, alla caparbietà e all’ospitalità di tutti i cittadini durante le visite reciproche avvenute negli ultimi anni, si è potuto costruire un partenariato caratterizzato da fiducia e familiarità.

Al loro arrivo nella serata di domenica le famiglie ospitanti insieme alla Pro Loco di Anguillara hanno dato il primo benvenuto ai loro ospiti nei giardini del Torrione, dove il tramonto li a avvolti in un’atmosfera particolarmente romantica, impreziosita da un altare addobbato di fiori provenienti da un matrimonio appena celebrato all’aperto. Il benvenuto è poi proseguito nell’accogliente sala d’entrata del Torrione, dove ad aspettarli c’era un copioso buffet con specialità gastronomiche offerte dalle cittadine e dai cittadini di Anguillara.

La mattina seguente, invece, ha avuto luogo l’accoglienza cordiale da parte del Sindaco, che si è espresso in modo molto favorevole sulla possibilità di siglare il gemellaggio tra Anguillara Sabazia e Xanten, meritandosi così il sentito applauso delle delegazioni di entrambe le cittadine. Come segno di  gratitudine, infine, l’assessore Cristian Calabrese ha distribuito dei doni di rappresentanza agli ospiti, che a loro volta si sono dimostrati riconoscenti con un loro dono.

L’accoglienza si è conclusa con un rinfresco nella prestigiosa Loggia del Palazzo Orsini, con le sue belle vetrate affacciate sul lago. Corroborati da cibo e bevande e dall’atmosfera incoraggiante, gli ospiti, sotto la guida in inglese dell’Istitutrice amministrativa Joanna Horvarth, hanno iniziato il tour turistico con la visita del Palazzo Baronale Orsini, sede del Comune di Anguillara, e del centro storico.

Il resto della giornata era libero, per permettere a tutti di godersi in modo autonomo le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio. Il giorno dopo, guidati dall’Architetto  dell’E.C.H.A. (European Cultural Heritage Association) Michele Magazzù, e in seguito alla distribuzione del booklet informativo (con teste di Paolo Lorizzo, attualizzato per l’occasione da Sandro Luzzietti e curato nella versione tedesca da Edda Trettin ) i xantenesi hanno potuto ammirare il Parco archeologico-naturalistico dell’Acqua Claudia di Anguillara (https://www.parcoacquaclaudia.it).

Anche questa volta, gli ospiti sono rimasti molto colpiti dal grande valore dei reperti storici presenti nel territorio di Anguillara Sabazia. I giorni intensi e belli passati insieme hanno trovato il loro culmine nella cena conclusiva, dove la gastronomia italiana ha fatto onore al suo nome e durante la quale l’allegria e la gioia hanno regnato sovrane e l’amicizia tra Anguillara e Xanten è culminata nello scambio di regali.

Le copie in gesso della statuetta della Dea Madre, protettrice della terra e della fertilità, rinvenuta nel 2002 nel lago nei pressi della “Marmotta”, create e donate agli ospiti da Michele Sala, infatti, sono un ottimo auspicio per il legame di amicizia tra Anguillara e Xanten.

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

