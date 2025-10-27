27 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Mobilità sostenibile a Cerveteri: pubblicato l’avviso per la concessione gratuita di 25 biciclette

0
66

Riceviamo e pubblichiamo

Quindici sono a pedalata assistita, dieci a pedalata muscolare: si può presentare domanda fino a sabato 22 novembre

Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa del Comune di Cerveteri, nell’ambito delle azioni sperimentali di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, finanziate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della concessione temporanea a titolo gratuito di 25 biciclette, di cui 15 a pedalata assistita e 10 a pedalata muscolare. Sul sito internet del Comune di Cerveteri è pubblicato l’avviso e la modulistica necessaria per avanzare la propria candidatura.

“Si tratta di 25 biciclette, 15 a pedalata assistita e 10 a pedalata muscolare, che anche quest’anno tramite avviso pubblico metteremo a disposizione in maniera totalmente gratuita ad altrettante persone della nostra città, che vogliono provare mezzi alternativi per i propri spostamenti quotidiani – ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Cerveteri Alessandro Gnazi – un mezzo utile, per la propria salute, perché ci consente di fare attività motoria e soprattutto per l’ambiente. L’auspicio, è che questa piccola ma significativa iniziativa, possa rappresentare un pungolo per più persone possibili per utilizzare mezzi di spostamento alternativi alla macchina o alle moto”.

Per fare richiesta di una bicicletta, è necessario presentare domanda seguendo le informazioni previste dall’avviso pubblico, allegandovi la documentazione indicata, tra cui copia fotostatica di un documento di identità, copia fotostatica della propria tessera sanitaria, copia dell’ISEE 2025 ed eventuale fotocopia dell’abbonamento ai mezzi pubblici intestato al richiedente.

Termine ultimo per la presentazione delle domande, quello del 22 novembre. Si potrà presentare domanda recandosi all’Ufficio Protocollo del Parco della Legnara oppure tramite Pec a comunecerveteri@pec.it riportando nell’oggetto la dicitura “ASSEGNAZIONE IN USO GRATUITO DI N. 25 BICICLETTE DI CUI 15 A PEDALATA ASSISTITA E 10 A PEDALATA MUSCOLARE PROGETTO BIKE FOLD TRIAL”

Articolo precedente
Il Sindaco di Anguillara accoglie la delegazione tedesca della città di Xanten
Articolo successivo
Sicurezza sul lavoro, Cgil: nelle microimprese del Lazio rischio di infortunio mortale 5 volte più alto

Ultimi articoli

Cultura

VOCI CONTRO LA VIOLENZA

Territorio

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨 Bracciano,  𝐑𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐆𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐠𝐨 𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐨 𝐢𝐦𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 “𝐀𝐠𝐨𝐫𝐚̀: 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐞”.

Società

Sicurezza sul lavoro, Cgil: nelle microimprese del Lazio rischio di infortunio mortale 5 volte più alto

Internazionale

Il Sindaco di Anguillara accoglie la delegazione tedesca della città di Xanten

Internazionale

LA VIA PER LA PACE ESISTE E NON PASSA ATTRAVERSO LA MILITARIZZAZIONE, IL RIARMO E LA VIOLENZA

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it