Sicurezza sul lavoro, Cgil: nelle microimprese del Lazio rischio di infortunio mortale 5 volte più alto

“Nelle microimprese del Lazio si muore di più. I dati Inail relativi alla nostra regione parlano chiaro: più è piccola la dimensione aziendale, più cresce la frequenza degli infortuni mortali. Nella classe 1–9 addetti il valore è 0,05, tra i 10–49 addetti scende a 0,03, oltre i 50 addetti si abbassa fino a 0,01.” Così in una nota la Cgil di Roma e Lazio.

“La maggiore esposizione – prosegue la nota – riguarda anche gli infortuni con esiti permanenti: nelle realtà più piccole il tasso è 1,11, contro 0,50 nelle aziende con più di 250 dipendenti. Un quadro che diventa ancora più allarmante se incrociato con la preoccupante sottostima, dovuta a una minore propensione a denunciare, anche per paura di ritorsioni, del numero di infortuni nelle imprese più piccole: nel 2024 il 20% degli infortuni denunciati è avvenuto in aziende con meno di 9 dipendenti, mentre il 38% nelle realtà con almeno 250 addetti.”

“Molte di queste piccole aziende – sottolinea la Cgil di Roma e Lazio – operano all’interno di filiere di appalti e subappalti, pubblici e privati, dove il massimo ribasso, i ritmi di lavoro elevati e le lunghe catene di subappalto aumentano i rischi, come, purtroppo, testimoniano i tanti episodi di cronaca.”