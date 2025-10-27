27 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

Sicurezza sul lavoro, Cgil: nelle microimprese del Lazio rischio di infortunio mortale 5 volte più alto

0
68

Riceviamo e pubblichiamo

“Nelle microimprese del Lazio si muore di più. I dati Inail relativi alla nostra regione parlano chiaro: più è piccola la dimensione aziendale, più cresce la frequenza degli infortuni mortali. Nella classe 1–9 addetti il valore è 0,05, tra i 10–49 addetti scende a 0,03, oltre i 50 addetti si abbassa fino a 0,01.” Così in una nota la Cgil di Roma e Lazio.
“La maggiore esposizione – prosegue la nota – riguarda anche gli infortuni con esiti permanenti: nelle realtà più piccole il tasso è 1,11, contro 0,50 nelle aziende con più di 250 dipendenti. Un quadro che diventa ancora più allarmante se incrociato con la preoccupante sottostima, dovuta a una minore propensione a denunciare, anche per paura di ritorsioni, del numero di infortuni nelle imprese più piccole: nel 2024 il 20% degli infortuni denunciati è avvenuto in aziende con meno di 9 dipendenti, mentre il 38% nelle realtà con almeno 250 addetti.”
“Molte di queste piccole aziende – sottolinea la Cgil di Roma e Lazio – operano all’interno di filiere di appalti e subappalti, pubblici e privati, dove il massimo ribasso, i ritmi di lavoro elevati e le lunghe catene di subappalto aumentano i rischi, come, purtroppo, testimoniano i tanti episodi di cronaca.”

 

“È necessario intervenire sulla normativa degli appalti per garantire la salute e la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Nel Lazio c’è una buona legge regionale che, almeno per gli appalti pubblici, se venisse attuata dalla Regione Lazio, migliorerebbe le condizioni di lavoro di tantissime persone. Serve inoltre dare forza agli enti e agli organismi preposti alle attività di prevenzione, formazione e controllo: purtroppo, ancora una volta, non ci sono azioni in tale direzione nella Legge di Bilancio 2026 del Governo Meloni.”, conclude la nota.
Articolo precedente
Mobilità sostenibile a Cerveteri: pubblicato l’avviso per la concessione gratuita di 25 biciclette
Articolo successivo
𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨 Bracciano,  𝐑𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐆𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐠𝐨 𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐨 𝐢𝐦𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 “𝐀𝐠𝐨𝐫𝐚̀: 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐞”.

Ultimi articoli

Cultura

VOCI CONTRO LA VIOLENZA

Territorio

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨 Bracciano,  𝐑𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐆𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐠𝐨 𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐨 𝐢𝐦𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 “𝐀𝐠𝐨𝐫𝐚̀: 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐞”.

Territorio

Mobilità sostenibile a Cerveteri: pubblicato l’avviso per la concessione gratuita di 25 biciclette

Internazionale

Il Sindaco di Anguillara accoglie la delegazione tedesca della città di Xanten

Internazionale

LA VIA PER LA PACE ESISTE E NON PASSA ATTRAVERSO LA MILITARIZZAZIONE, IL RIARMO E LA VIOLENZA

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it