La Palestina prima del 7 Ottobre

Riceviamo e pubblichiamo

4 giornate dedicate alla Palestina, ognuna dedicata a un tema particolare. La rassegna è pensata per chi non conosce bene la storia Palestinese e si concentra su alcune situazioni forse poco conosciute ma che sono indicative di cosa succedeva nei territori occupati.

La prima giornata è dedicata a Jenin, cittadina del nord della Cisgiordania, considerata la “città martire” per le sue vicissitudini nell’ultimo secolo (!!). Sono in programma 3 video-documentari: – 19:45 sul cinema di Jenin – 21:15 sul Freedom Theatre di Jenin – 22:15 sulla “battaglia di Jenin” del 2002 Per l’ingresso, la quota per la tessera annuale di 5€ diventa una sottoscrizione che sarà interamente consegnata da Don Paolo al parroco di Gaza.

Ecco le date e i temi:

Parrocchia Regina Pacis di Anguillara

Martedi 28 ottobre 19.30: Jenin

Martedi 4 novembre 19.30: Hebron

Ex-Consorzio di Anguillara.

Venerdi 7 novembre 19.30: Sabra e Chatila

Venerdi 14 novembre 19.30: Gaza