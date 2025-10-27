27 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeInternazionale

La Palestina prima del 7 Ottobre

0
48
incontro ad Anguillara

Riceviamo e pubblichiamo

4 giornate dedicate alla Palestina, ognuna dedicata a un tema particolare. La rassegna è pensata per chi non conosce bene la storia Palestinese e si concentra su alcune situazioni forse poco conosciute ma che sono indicative di cosa succedeva nei territori occupati.
La prima giornata è dedicata a Jenin, cittadina del nord della Cisgiordania, considerata la “città martire” per le sue vicissitudini nell’ultimo secolo (!!).
Sono in programma 3 video-documentari:
– 19:45 sul cinema di Jenin
– 21:15 sul Freedom Theatre di Jenin
– 22:15 sulla “battaglia di Jenin” del 2002
Per l’ingresso, la quota per la tessera annuale di 5€ diventa una sottoscrizione che sarà interamente consegnata da Don Paolo al parroco di Gaza.
Ecco le date e i temi:
Parrocchia Regina Pacis di Anguillara
Martedi 28 ottobre 19.30: Jenin
Martedi 4 novembre 19.30: Hebron
Ex-Consorzio di Anguillara.
Venerdi 7 novembre 19.30: Sabra e Chatila
Venerdi 14 novembre 19.30: Gaza
Articolo precedente
La simpatia di tutte le cose: Michele Sinisi presenta a Roma con il suo nuovo lavoro
Articolo successivo
LA VIA PER LA PACE ESISTE E NON PASSA ATTRAVERSO LA MILITARIZZAZIONE, IL RIARMO E LA VIOLENZA

Ultimi articoli

Cultura

VOCI CONTRO LA VIOLENZA

Territorio

𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐨 Bracciano,  𝐑𝐢𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐧𝐞𝐥 𝐆𝐢𝐚𝐫𝐝𝐢𝐧𝐨 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐋𝐚𝐠𝐨 𝐞 𝐚𝐯𝐯𝐢𝐨 𝐢𝐦𝐦𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 “𝐀𝐠𝐨𝐫𝐚̀: 𝐜𝐨𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐞”.

Società

Sicurezza sul lavoro, Cgil: nelle microimprese del Lazio rischio di infortunio mortale 5 volte più alto

Territorio

Mobilità sostenibile a Cerveteri: pubblicato l’avviso per la concessione gratuita di 25 biciclette

Internazionale

Il Sindaco di Anguillara accoglie la delegazione tedesca della città di Xanten

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it