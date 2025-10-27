La Palestina prima del 7 Ottobre

Riceviamo e pubblichiamo
4 giornate dedicate alla Palestina, ognuna dedicata a un tema particolare. La rassegna è pensata per chi non conosce bene la storia Palestinese e si concentra su alcune situazioni forse poco conosciute ma che sono indicative di cosa succedeva nei territori occupati.
La prima giornata è dedicata a Jenin, cittadina del nord della Cisgiordania, considerata la “città martire” per le sue vicissitudini nell’ultimo secolo (!!).
Sono in programma 3 video-documentari:
– 19:45 sul cinema di Jenin
– 21:15 sul Freedom Theatre di Jenin
– 22:15 sulla “battaglia di Jenin” del 2002
Per l’ingresso, la quota per la tessera annuale di 5€ diventa una sottoscrizione che sarà interamente consegnata da Don Paolo al parroco di Gaza.
Ecco le date e i temi:
Parrocchia Regina Pacis di Anguillara
Martedi 28 ottobre 19.30: Jenin
Martedi 4 novembre 19.30: Hebron
Ex-Consorzio di Anguillara.
Venerdi 7 novembre 19.30: Sabra e Chatila
Venerdi 14 novembre 19.30: Gaza