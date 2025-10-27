27 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

La simpatia di tutte le cose: Michele Sinisi presenta a Roma con il suo nuovo lavoro



Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 – Argot Studio, Roma

Dal 30 ottobre al 2 novembre 2025 l’Argot Studio di Roma ospita La simpatia di tutte le cose, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da Michele Sinisi: l’autore pugliese torna nello storico spazio di Trastevere con una creazione originale che intreccia scienza e drammaturgia in un racconto capace di risvegliare lo sguardo sul mondo e sulle relazioni che lo abitano.

La simpatia di tutte le cose nasce da una suggestione semplice e potente: la “simpatia” intesa non come qualità sociale, ma come legame naturale che connette gli esseri e la materia dell’universo. A partire da una lezione di scienze, il racconto si espande in una riflessione teatrale dove realtà, memoria e immaginazione si confondono, restituendo un’esperienza sensoriale e intellettuale al tempo stesso.

Sinisi costruisce una drammaturgia in cui la parola didattica diventa gesto poetico. La struttura narrativa alterna momenti di lezione, aneddoti personali e immagini sceniche, fino a trasformare il concetto di “dovere” – inteso come obbligo morale o disciplinare – in un dialogo vivo e aperto con il pubblico, dove il pensiero si fa presenza.



 Argot studio

Via Natale Del Grande, 27 | 00153 Roma







Orario spettacoli

dal giovedì al venerdì ore 20:30

sabato ore 19:30

domenica ore 17:30

Biglietti

15€ intero

tessera associativa 5€

