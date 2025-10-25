L’ISTITUTO TECNOLOGICO “SALVO D’ACQUISTO” IN VISITA ALLA SEDE VIGILI DEL FUOCO DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIUMICINO

Riceviamo e pubblichiamo
Fiumicino, mercoledì 22 ottobre 2025. Una giornata all’insegna della formazione e
della sicurezza per gli studenti delle classi 3ª, 4ª e 5ª T.L. dell’Istituto Tecnologico
“Salvo d’Acquisto”, indirizzo aeronautico, che hanno visitato il Distaccamento
aeroportuale dei Vigili del Fuoco presso l’Aeroporto Internazionale “Leonardo da
Vinci” di Fiumicino.
Accompagnati dal prof. Gianfranco Vadrucci e dalla prof.ssa Antonella Galderisi, gli
studenti hanno preso parte a un’iniziativa inserita nel percorso di “Alternanza Scuola-Lavoro”, pensata per avvicinare i futuri professionisti del settore al mondo operativo dell’aviazione civile.
Ad accoglierli è stato il Capo Reparto Massimiliano Raimondi, che li ha condotti
nell’aula riunioni del distaccamento. Qui il Capo Reparto Dario Di Falco ha illustrato
con un briefing chiaro e appassionante l’organizzazione e il funzionamento del sistema
aeroportuale, spiegando la differenza tra le aree “Air Side” e “Land Side” e il ruolo
strategico svolto dai Vigili del Fuoco all’interno dello scalo.
Durante l’incontro, il Dirigente Superiore Dott. Cosimo Argentieri ha portato il proprio
saluto istituzionale, presentando ai ragazzi la realtà operativa dei Vigili del Fuoco
aeroportuali e sottolineando l’importanza della collaborazione tra scuola e mondo del
lavoro.
La visita è poi proseguita all’esterno, dove gli studenti hanno potuto osservare da vicino
i mezzi antincendio aeroportuali, veri e propri giganti della sicurezza, dotati di
tecnologie avanzate come cannoni telescopici e ugelli a schiuma e ad acqua. Grande
curiosità ha suscitato in particolare il mezzo ARFF (Airport Rescue Fire Fighting):
grazie alla guida esperta del Capo Reparto Di Falco, i ragazzi hanno avuto la possibilità
di simulare l’uso dei sistemi di erogazione del liquido estinguente direttamente dalla
cabina di comando.
L’esperienza ha suscitato entusiasmo e partecipazione, con numerose domande e interventi
da parte degli studenti, desiderosi di conoscere da vicino le procedure e le tecnologie che
garantiscono la sicurezza nei grandi aeroporti.
L’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per comprendere concretamente il
funzionamento del servizio antincendio aeroportuale e per apprezzare l’impegno
quotidiano dei Vigili del Fuoco nella tutela di passeggeri e operatori.
Un ringraziamento speciale va al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella persona
del Dott. De Acutis, per l’autorizzazione e la disponibilità, e a tutto il personale del
Distaccamento Aeroportuale di Fiumicino per la cortesia e la professionalità.
Prof. (Gen.) Gianfranco Vadrucci