L’ISTITUTO TECNOLOGICO “SALVO D’ACQUISTO” IN VISITA ALLA SEDE VIGILI DEL FUOCO DELL’AEROPORTO INTERNAZIONALE DI FIUMICINO

Riceviamo e pubblichiamo

Fiumicino, mercoledì 22 ottobre 2025. Una giornata all’insegna della formazione e

della sicurezza per gli studenti delle classi 3ª, 4ª e 5ª T.L. dell’Istituto Tecnologico

“Salvo d’Acquisto”, indirizzo aeronautico, che hanno visitato il Distaccamento

aeroportuale dei Vigili del Fuoco presso l’Aeroporto Internazionale “Leonardo da

Vinci” di Fiumicino.

Accompagnati dal prof. Gianfranco Vadrucci e dalla prof.ssa Antonella Galderisi, gli

studenti hanno preso parte a un’iniziativa inserita nel percorso di “Alternanza Scuola-Lavoro”, pensata per avvicinare i futuri professionisti del settore al mondo operativo dell’aviazione civile.

Ad accoglierli è stato il Capo Reparto Massimiliano Raimondi, che li ha condotti

nell’aula riunioni del distaccamento. Qui il Capo Reparto Dario Di Falco ha illustrato

con un briefing chiaro e appassionante l’organizzazione e il funzionamento del sistema

aeroportuale, spiegando la differenza tra le aree “Air Side” e “Land Side” e il ruolo

strategico svolto dai Vigili del Fuoco all’interno dello scalo.

Durante l’incontro, il Dirigente Superiore Dott. Cosimo Argentieri ha portato il proprio

saluto istituzionale, presentando ai ragazzi la realtà operativa dei Vigili del Fuoco

aeroportuali e sottolineando l’importanza della collaborazione tra scuola e mondo del

lavoro.

La visita è poi proseguita all’esterno, dove gli studenti hanno potuto osservare da vicino

i mezzi antincendio aeroportuali, veri e propri giganti della sicurezza, dotati di

tecnologie avanzate come cannoni telescopici e ugelli a schiuma e ad acqua. Grande

curiosità ha suscitato in particolare il mezzo ARFF (Airport Rescue Fire Fighting):

grazie alla guida esperta del Capo Reparto Di Falco, i ragazzi hanno avuto la possibilità

di simulare l’uso dei sistemi di erogazione del liquido estinguente direttamente dalla

cabina di comando.

L’esperienza ha suscitato entusiasmo e partecipazione, con numerose domande e interventi

da parte degli studenti, desiderosi di conoscere da vicino le procedure e le tecnologie che

garantiscono la sicurezza nei grandi aeroporti.

L’iniziativa ha rappresentato un’occasione preziosa per comprendere concretamente il

funzionamento del servizio antincendio aeroportuale e per apprezzare l’impegno

quotidiano dei Vigili del Fuoco nella tutela di passeggeri e operatori.

Un ringraziamento speciale va al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella persona

del Dott. De Acutis, per l’autorizzazione e la disponibilità, e a tutto il personale del

Distaccamento Aeroportuale di Fiumicino per la cortesia e la professionalità.

Prof. (Gen.) Gianfranco Vadrucci