Commemorazione Salvo d’Acquisto e inaugurazione Anno scolastico 2025/2026

In occasione del 82° anniversario della morte del Vicebrigadiere Salvo d’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare , presso l’Istituto Tecnologico di Castel Giuliano – Bracciano (RM)- che porta il suo nome, si è svolta venerdì 24 Ottobre , dalle ore 10.00 , una cerimonia commemorativa di forte impatto emotivo.

Un’occasione di raccoglimento volta a rievocare i fatti che portarono all’uccisione del giovanissimo sottufficiale, ricordando le tappe della sua breve ma intensa vita, nonché la sua dedizione al bene comune.

Alla manifestazione hanno preso parte gli studenti dell’Istituto Salvo d’Acquisto, numerose istituzioni ed autorità locali tra le quali ricordiamo : l’Associazione Carabinieri Bracciano, Il Comando Carabinieri di Bracciano , la Croce Rossa Comitato Sabatino , l’Associazione Aeronautica , rappresentanze militari locali , Dirigenti scolastici del territorio, il Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi , il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli e l’Assessora del Comune di Anguillara Sabazia Maria Messenio.

La Santa messa, con cui si è aperta la manifestazione, è stata officiata da Don Giovanni Di Michele, gia’ parroco di Torrimpietra-Palidoro che ha ricordato il gesto di straordinario altruismo compiuto da Salvo D’acquisto D’Acquisto il 23 settembre 1943, sacrificando la propria vita per salvare ventidue civili innocenti , durante l’occupazione tedesca , attraverso il racconto , da lui raccolto, di tre superstiti dell’evento conosciuti a Palidoro , luogo dell’eccidio .

Il parroco, con le sue letture, ha sensibilizzato i giovani sul significato e valore dell’Amore che, come per Salvo D’Acquisto, deve accompagnare ogni azione della vita e la relazione con gli altri, in famiglia, a scuola, nel lavoro, nella società, corroborando la crescita del senso di responsabilità di ognuno al fine di costruire una società piu’ giusta e consapevole.

Il Luogotenente dei Carabinieri della Compagnia di Bracciano, Giuliano Capobianco, a conclusione della cerimonia religiosa, ha letto la “ La Preghiera del Carabiniere”, esortando ed incoraggiando gli studenti ad intraprendere e perseguire i loro sogni con impegno e dedizione, per la realizzazione massima del loro futuro.

Il coro dell’Istituto scolastico, che ha accompagnato tutta la celebrazione, ha eseguito quindi una performance musicale -poetica, in cui gli studenti, accompagnati da canti e musiche di sottofondo, hanno recitato le poesie scritte durante l’anno scolastico nell’ambito del Laboratorio di scrittura creativa .

I componimenti poetici hanno rievocato non solo l’episodio del sacrificio di Salvo D’Acquisto, ma soprattutto le emozioni, i sentimenti i valori che tale episodio ha suscitato e consolidato nell’animo dei giovani poeti.

Dopo la deposizione della corona di alloro e un momento di raccoglimento davanti al busto dedicato all’eroe, situato all’interno dell’Istituto, ha seguito la sentita allocuzione del Presidente dell’Associazione Arma dei carabinieri, Giovanni Ciraolo, che ha ricordato come “…la testimonianza di Salvo D’Acquisto continui a rappresentare un esempio luminoso per le giovani generazioni, chiamate oggi più che mai a credere nei valori del rispetto e della responsabilità …“ ed ha letto la motivazione dell’attribuzione della medaglia d’oro a Salvo D’Acquisto.

La Dirigente scolastica Lucia Dutto, quindi, nel suo discorso rievocativo , si è soffermata soprattutto sulla influenza che l’eccidio del martire di Palidoro ha avuto ed ha sulla didattica della scuola, anche in termini di attività e progetti, ispirandone l’azione quotidiana ed affermato che “.. così come sempre accade con le grandi figure educative, la memoria di salvo D’Acquisto oggi non è solo una data sul calendario, ma continua ad essere una lezione viva , che richiama ciascuno di noi a essere cittadini responsabili, capaci di riconoscere ed apprezzare il valore della vita umana e difenderlo, anche a costo del sacrificio della propria persona …tanto piu’ in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in un mondo sempre piu’ in crisi, in cui, attraverso i telegiornali ed i social, la guerra si e’ riaffacciata in modo drammatico nelle nostre case , facendoci assistere in diretta video a orrende scene di violenza, in cui il disprezzo per la vita umana la fa da padrone, la dignita’ delle persone viene calpestata, i bambini e popolazione civile vengono affamati e vilipesi.”

…“In questo contesto Salvo D’Acquisto con la sua purezza, rispetto del prossimo , senso del dovere, fedelta’ ai valori dell’Arma dei carabinieri, appare … come un faro nella notte , offrendoci come donne e uomini , ma soprattutto come educatori, motivo di riflessione , di discussione, occasione di formazione etica…ricordare Salvo D’Acquisto significa rinnovare l’impegno a formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di trarre ispirazione da un esempio di umanità e coraggio che non smette di parlare al presente”

La Dirigente scolastica ha quindi ringraziato tutti i presenti per la partecipazione e tutta la famiglia di Adolfo Galderisi, Gestore della scuola che, con la sua dedizione all’Associazione Arma dei carabinieri in collaborazione con la quale la manifestazione è stata realizzata, fa si’ che da tanti anni la rievocazione possa aver luogo.

Dopo l’intervento del Sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, l’evento si è concluso con la premiazione, da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto, Prof.ssa Lucia Dutto, del Sindaco Marco Crocicchi, al Presidente dell’Associazione Carabinieri di Bracciano Giovanni Ciraolo, degli studenti diplomati più meritevoli dell’anno scolastico 2024/25, dei corsi Aeronautico e Agrario.

Ha concluso la manifestazione l’esecuzione corale dell’Inno d’Italia, intonato dagli studenti.

L’Agone nuovo, presente alla cerimonia, si augura che, momenti come quelli di oggi, restino sempre impressi nell’anima di tutti noi e possano essere portatori di grandi valori di solidarieta’ ed altruismo, lontani da qualsivoglia egoismo, riportando quanto prima un clima di serenità e di pace in questo nostro tormentato mondo.

Giovanni Furgiuele Presidente L’agone nuovo