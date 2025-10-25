Copriti! Ti si vede la psiche, al teatro De Focauld di Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo

Quattro atti unici brevi la cui cifra, ironica e surreale, raggiunge una dimensione, onirica, divertente, ma che obbliga sempre alla riflessione. Quattro storie che partendo da un’idea precisa prendono vita, evolvono e si concludono con un finale inatteso e sorprendente.

Quattro episodi nei quali i personaggi in scena, messi a nudo nelle proprie fragilità, vengono esposti alle paure più profonde e inconfessabili, e al mistero insuperabile della psiche umana.

IL GATTO

Il paradosso della guerra, decisa dai potenti, ma combattuta da chi la subisce, eseguendo gli ordini senza capirne il perché.

CINQUANTA E CINQUANTA

Il disagio e la miseria rappresentati in un’atmosfera ostile e surreale, dove un grottesco tentativo di sopraffazione si risolve con un epilogo impensabile.

SALA D’ASPETTO

Il tempo che scorre, l’invecchiamento e la perdita dell’autonomia personale, destino al quale nessuno può sottrarsi, neanche i più insospettabili.

EXTRA – VERO

La sgangherata diretta televisiva di un incontro ravvicinato del terzo tipo con un mondo alieno, che non si rivelerà tale.