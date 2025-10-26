26 Ottobre, 2025
Halloween a Tarquinia, la “Caccia all’Antidoto” novità dell’edizione 2025 Con il mercatino, l’iniziativa arricchirà il programma del 31 ottobre, insieme a “Le Vie dell’Horror” e “Facciamo Baccano!”

il programma di Halloween a Tarqunia

Riceviamo e pubblichiamo

 Sarà la “Caccia all’Antidoto” la grande novità dell’edizione 2025 della festa a Tarquinia. Un nuovo appuntamento che andrà ad arricchire il programma del 31 ottobre, insieme al grande classico “Le Vie dell’Horror”, il percorso da brivido nel centro storico, e “Facciamo Baccano!”, la festa pomeridiana dedicata ai più piccoli, e il mercatino.
Dalle 16,30, “Facciamo Baccano!” animerà le vie cittadine con un coloratissimo corteo che
partirà da viale Bruschi Falgari per arrivare a piazza Giuseppe Mazzini, tra musica, animazione e truccabimbi. A seguire, dalle 17,30 alle 20,30, si accenderanno le luci di “Le Vie dell’Horror”, lo spettacolare percorso immersivo tra archi, torri e antichi palazzi, popolato da mostri, personaggi inquietanti ed effetti speciali che faranno vivere ai visitatori un’esperienza da paura. Il costo del biglietto è di 5 euro, con ingresso gratuito per i minori di 14 anni.

La vera sorpresa sarà la “Caccia all’Antidoto”, un’avventura mozzafiato gratuita ideata dal
gruppo Se Ami Tarquinia e curata nella direzione artistica da Mirko “Memory” Moscetti, che
partirà proprio all’uscita de “Le Vie dell’Horror”. I partecipanti saranno chiamati a mettersi alla prova tra enigmi, misteri e colpi di scena, attraversando un cimitero infestato e il laboratorio di uno scienziato, dove dovranno comporre l’antidoto per salvare Tarquinia da una terribile minaccia.

Il mercatino di Halloween colorerà invece il cuore della città con stand tematici, artigianato e decorazioni, regalando un’atmosfera magica e autunnale. L’evento “Le Vie dell’Horror” è
organizzato da dei volontari tarquiniesi, con il sostegno e contributo del Comune di Tarquinia, in collaborazione con la Pro Loco Tarquinia, il Centro di Aggregazione Giovanile di Tarquinia ed Evensound. L’iniziativa è sostenuta anche dal ristorante Bacco Perbacco, dall’Azienda agricola Barucca, dalla Centrale Ortofrutticola di Tarquinia e dai commercianti del centro storico.

Segreteria del Sindaco

