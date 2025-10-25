Tra collezionismo, visione e cultura d’impresa. Evento curato da Raffaella De Chirico

L’arte come linguaggio universale che abbatte i confini. La consulenza come strumento per costruire il futuro: da questo dialogo si è sviluppato l’evento che Iniziativa, boutique italiana di management consulting con sedi in Italia e a Bruxelles, ha ospitato nella sua sede romana giovedì 23 ottobre.

La serata, curata da Raffaella De Chirico Art Consulting, è stata un percorso tra capolavori storici e nuove ricerche artistiche, pensato per celebrare l’arte come espressione di bellezza, identità e investimento culturale.

In mostra opere di Giacomo Balla, Irma Blank, Alighiero Boetti, Piero Dorazio, Hans Hartung, Sergio Ragalzi, Mimmo Rotella: Maestri che hanno segnato l’evoluzione dell’arte del Novecento e che rappresentano punti fermi nel collezionismo internazionale.

Accanto a loro, un racconto aperto alle sfide e alle suggestioni contemporanee, modulato attraverso le voci di Nunzio Fisichella (Catania, 1968), Francesca Leone (Roma, 1964) e Ima Montoya (Bilbao, 1963), che hanno portato in scena visioni nuove, sensibilità differenti e riflessioni sul nostro tempo.

Una serata tra arte, relazioni e visione d’impresa.

L’evento, arricchito da una cocktail reception, non è stato soltanto un momento espositivo, ma un incontro tra mondi apparentemente distanti eppure complementari: l’arte e la finanza.

Due realtà che condividono valori come la visione di lungo periodo, la capacità di innovare, il coraggio di rischiare e l’attenzione al patrimonio, sia esso economico o culturale.

Con questa occasione, Iniziativa ha ribadito la propria missione: essere non solo partner per lo sviluppo delle imprese, ma anche promotore di cultura, dialogo e contaminazioni virtuose.

«Il dialogo tra arte e impresa può diventare generatore di valore, visione e consapevolezza. L’incontro promosso con Iniziativa Finanza e Innovazione ha dato vita a un racconto in cui la ricerca artistica si intreccia con la cultura d’impresa, condividendo principi comuni come la capacità di innovare, la visione di lungo periodo e l’investimento sul patrimonio — umano, culturale ed economico. Abbiamo voluto proporre un percorso che mettesse in relazione Maestri del Novecento e artisti contemporanei, per restituire quella continuità di linguaggio e di pensiero che da sempre caratterizza il lavoro della galleria: una costante tensione then/now, in cui il passato alimenta la lettura del presente e apre alla riflessione sul futuro”, ha dichiarato Raffaella De Chirico. “La nostra attività nasce dalla convinzione che collezionare arte significhi costruire un dialogo con il proprio tempo. L’advisoring non è soltanto scelta di opere, ma costruzione di un percorso culturale e strategico su misura, capace di tradurre la sensibilità del collezionista in visione.

Ed è proprio da questa visione condivisa che può nascere un futuro in cui arte e impresa collaborano nel nome della bellezza, della conoscenza e della responsabilità culturale.»

«L’apertura della nuova sede di Roma rappresenta un momento di consolidamento e di crescita per Iniziativa. Da oltre tredici anni la nostra presenza nella capitale ci ha permesso di affiancare realtà pubbliche e private in percorsi di sviluppo, innovazione e trasformazione. Oggi rafforziamo ulteriormente questo legame, con spazi pensati per favorire il confronto, la collaborazione e la qualità del lavoro dei nostri professionisti. Roma è da sempre un punto strategico per le attività di Iniziativa, e questa nuova sede riflette la nostra volontà di continuare a investire nel territorio e nel capitale umano che lo anima» ha dichiarato Rosario De Maio partner di Iniziativa.

INIZIATIVA CUBE: DA OLTRE 40 ANNI CONSULENTI PER LO SVILUPPO

Fondata alla fine degli anni ‘70 da un gruppo di professionisti provenienti da una big four, Iniziativa è oggi una boutique italiana di management consulting con sedi a Roma, Milano, Napoli e Bruxelles. Con oltre 35 professionisti ed una crescita costante (+200% del fatturato dal 2016), l’azienda si distingue per un approccio selettivo e personalizzato, rivolto in particolare alle imprese del middle market (10-150 milioni di fatturato), vero motore dell’economia italiana. Pilastri e Aree di Competenza. I due pilastri che guidano l’attività sono finanza e innovazione, tradotti in sette aree di competenza: Corporate Finance (M&A, private equity, venture capital, IPO), Business Advisory, Sostenibilità e Disclosure ESG, EU Funding, Finanza Agevolata (R&S, internazionalizzazione, contratti di sviluppo) Partenariato Pubblico-Privato (PPP), Public Sector.

RAFFAELLA DE CHIRICO ART ADVISORING

La prima sede di Raffaella De Chirico Arte Contemporanea è stata inaugurata a Torino nel 2011 e, dieci anni dopo, la galleria ha esteso la propria presenza a Milano, dove attualmente si trova l’unico spazio, in via Monte di Pietà 1A, nel cuore del quartiere di Brera. Fin dall’inizio, Raffaella De Chirico ha orientato il proprio programma espositivo verso la produzione e la realizzazione di progetti per la quasi totalità inediti sul territorio nazionale, privilegiando artisti under 40 già distintisi per la loro ricerca e proposta artistica al di fuori dell’Italia.

Lo stesso principio guida la selezione degli artisti storicizzati rappresentati dalla galleria, con particolare attenzione a coloro la cui ricerca si è affermata negli anni ’60, ’70 e ’80, sviluppando così una parte dell’attività dedicata all’advisoring per investimento e alla costruzione di collezioni focalizzate sull’arte moderna.