Lunedì 27 ottobre 2025, avranno luogo presso la Sala Aldo Moro della Farnesina gli Stati Generali della Space Economy, “La diplomazia dello spazio: strumento di politica estera e motore di crescita”.

L’evento, aperto alla stampa nella sua sessione di apertura, comincerà alle ore 10:00 con i saluti istituzionali del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Interverranno, inoltre, il presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulla Space Economy, Andrea Mascaretti, la Vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, e la vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

I lavori proseguiranno poi a porte chiuse con un confronto su “Relazioni internazionali e cooperazione negli Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale”, moderata dal Segretario del COMINT, Franco Federici e l’Inviato speciale per lo spazio della Farnesina, Marco Lisi. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13:00.

