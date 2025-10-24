24 Ottobre, 2025
STATI GENERALI DELLA SPACE ECONOMY: “La diplomazia dello spazio: strumento di politica estera e motore di crescita”

Riceviamo e pubblichiamo

Lunedì 27 ottobre 2025, avranno luogo presso la Sala Aldo Moro della Farnesina gli Stati Generali della Space Economy, “La diplomazia dello spazio: strumento di politica estera e motore di crescita”.

L’evento, aperto alla stampa nella sua sessione di apertura, comincerà alle ore 10:00 con i saluti istituzionali del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Interverranno, inoltre, il presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulla Space Economy, Andrea Mascaretti, la Vicepresidente del Parlamento Europeo, Antonella Sberna, e la vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

I lavori proseguiranno poi a porte chiuse con un confronto su “Relazioni internazionali e cooperazione negli Indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale”, moderata dal Segretario del COMINT, Franco Federici e l’Inviato speciale per lo spazio della Farnesina, Marco Lisi. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13:00.

I giornalisti e cine-foto-operatori interessati potranno accreditarsi entro le ore 17:00 di venerdì 24 ottobre, registrandosi attraverso il link https://portaleaccreditamento.esteri.it e allegando la documentazione richiesta. Chi si è già registrato al Portale online e ha già ricevuto conferma dal sistema di accettazione della propria registrazione, potrà accedere al proprio profilo e selezionare la partecipazione all’evento. Per qualunque chiarimento in merito, si prega di rivolgersi all’Ufficio I della DGDP, tel. 06/3691.3432 – 8210 – 8573 –3078(accreditamentostampa@esteri.it).

I giornalisti ed i cine-foto-operatori accreditati potranno accedere alla Farnesina dall’ingresso principale, lato sinistro, dalle ore 9 alle 9:30 di lunedì 27 ottobre.

