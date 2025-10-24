24 Ottobre, 2025
Lunedì 27 ottobre e martedì 28 ottobre disinfestazione contro le zanzare

Riceviamo e pubblichiamo

L’Amministrazione comunale informa i cittadini che lunedì 27 ottobre e martedì 28 ottobre dalle ore 00:00 fino alle ore 06:00 sarà effettuato un trattamento di disinfestazione adulticida nel territorio di Ladispoli e in tutti i Parchi e Giardini. Il calendario prevede gli interventi nelle zone del Centro, Caere Vetus e Palo Laziale. Il 28 ottobre nei quartieri Cerreto, Campo Sportivo e Miami. I cittadini sono invitati a tenere chiuse le finestre ed evitare l’esposizione di indumenti all’esterno.

