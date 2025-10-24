24 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

Storni, il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti: “Al vaglio varie ipotesi per risolvere il problema attorno all’ospedale”

0
103
Tarquinia premiata al Blue Innovation lab

Riceviamo e pubblichiamo

Tarquinia (VT), 24 ottobre 2025 – “Al vaglio varie ipotesi per risolvere il problema della presenza degli storni”. Lo afferma il sindaco di Tarquinia Francesco Sposetti, che sottolinea come l’Amministrazione comunale è pienamente consapevole delle criticità causate dagli uccelli nell’area dell’ospedale e comprende appieno le preoccupazioni espresse dai cittadini.
“La situazione è oggetto di attenzione da parte del Comune. Sono in corso da tempo dei tavoli tecnici con l’Asl di Viterbo e con la direzione sanitaria del presidio per individuare le soluzioni più efficaci e soprattutto conformi alle normative vigenti, le quali, in materia di fauna selvatica e tutela animale, risultano particolarmente stringenti – prosegue il sindaco Sposetti -.
Siamo perfettamente consci della gravità del problema e del disagio quotidiano che cittadini e personale ospedaliero sono costretti a sopportare. Per questo, cercheremo di attuare un piano di intervento che consenta di garantire la sicurezza, il decoro e la salubrità delle zone intorno all’ospedale, nel pieno rispetto delle regole che disciplinano ogni azione di contenimento della fauna”.
Il primo cittadino precisa inoltre che sono già stati effettuati sopralluoghi congiunti ed eseguite misure di pulizia straordinaria e di rafforzamento delle operazioni di igiene urbana.

“Comprendo la legittima preoccupazione della cittadinanza – conclude il sindaco Sposetti – ma è necessario operare con equilibrio e responsabilità, evitando soluzioni improvvisate o non consentite dalla legge”.
Articolo precedente
STATI GENERALI DELLA SPACE ECONOMY: “La diplomazia dello spazio: strumento di politica estera e motore di crescita”
Articolo successivo
Tradizione e sostenibilità ambientale, il convegno a Roma

Ultimi articoli

Politica

REGIONE LAZIO: OLTRE 2 MILIONI DI EURO PER LE MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI LOCALI. Palazzo: “Valorizziamo le nostre radici e diamo forza al turismo dei territori”

Eventi

Generazione Musica festeggia i suoi 35 anni con una festa concerto a Bracciano

Società

Istituzioni a confronto, stamane a Palazzo Valentini, per modelli educativi e formativi mirati al benessere dei giovani.

Politica

Maggiori tutele e più diritti per i lavoratori: in Multiservizi siglato il contratto integrativo per il personale delle Farmacie comunali

Territorio

Campo di Mare, nuovo parcheggio e riqualificazione viaria grazie a un finanziamento regionale da 450mila euro

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it