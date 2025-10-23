MUNICIPIO XV, TORQUATI: “Buon lavoro al nuovo Presidente del Parco di Veio Giorgio Polesi”

Riceviamo e pubblichiamo
“A nome di tutto il Municipio Roma XV e della Comunità del Parco di Veio, che rappresento come Presidente dal 2024, desidero esprimere le mie più sincere congratulazioni a Giorgio Polesi per la nomina a Presidente del Parco di Veio. Un incarico che Polesi saprà rappresentare al meglio grazie alla sua esperienza decennale e al suo impegno assiduo sul territorio, che da sempre lo contraddistingue.
Auguriamo al nuovo Presidente un proficuo mandato, certi che continuerà a lavorare con dedizione a tutela di questo grande patrimonio naturalistico, storico e archeologico che è il Parco di Veio.”
Così in una nota il Presidente del Municipio Roma XV, Daniele Torquati.