24 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeCronaca

Via Cassia 724, RIBERA (MUN.XV): “Chiusura area frutto di anni di lavoro costante e silenzioso”

0
112

Riceviamo e pubblichiamo

“L’intervento di chiusura dell’area di Via Cassia 724 è il risultato di anni di lavoro al fianco dei cittadini di zona, che ringrazio.

Nel 2021 con la nuova Consiliatura abbiamo avuto l’opportunità di riprendere a lavorare su queste problematiche di zona. A partire dalla rimozione del chiosco abbandonato, fortemente voluto e sostenuto anche dai residenti di via Leonessa, che ringrazio, per cui all’epoca avviarono la raccolta firme. Un lavoro lungo e complesso che ha visto impegnate più strutture e a vario livello e che ha portato nel 2023 alla demolizione definitiva della struttura in disuso e nei prossimi giorni all’interdizione dell’area.

Con l’amministrazione municipale proseguiremo a lavorare per la riqualificazione complessiva dell’area, affinché resti accessibile e a disposizione della cittadinanza. Davvero grazie ai Servizi Sociali, alle Forze dell’Ordine e ad AMA, più volte intervenuta per risolvere le criticità legate al decoro. Grazie anche alla cittadinanza e ai residenti di zona per la pazienza e per aver sempre contribuito in maniera propositiva alla vicenda, affidandosi alle Forze dell’Ordine e all’amministrazione che negli anni ha lavorato costantemente e senza polemiche per trovare una soluzione concreta al problema”.

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV, Marcello Ribera.

Articolo precedente
CONVEGNO ASL ROMA 4: FOCUS SU IPERPARATIROIDISMO E IPOPARATIROIDISMO PER UNA GESTIONE INTEGRATA DELLE PATOLOGIE PARATIROIDEE
Articolo successivo
MUNICIPIO XV, TORQUATI: “Buon lavoro al nuovo Presidente del Parco di Veio Giorgio Polesi”

Ultimi articoli

Società

MUNICIPIO XV, TORQUATI: “Buon lavoro al nuovo Presidente del Parco di Veio Giorgio Polesi”

Istruzione

CONVEGNO ASL ROMA 4: FOCUS SU IPERPARATIROIDISMO E IPOPARATIROIDISMO PER UNA GESTIONE INTEGRATA DELLE PATOLOGIE PARATIROIDEE

Economia

Lupidi, Cna: “Artigianato primo in Italia per tasso di crescita trimestrale, trainano edilizia e benessere”

Cultura

stanze vuote:il nuovo singolo di Veronica Surrentino

Cultura

Convegno di paleontologia per gli appassionati di dinosauri

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it