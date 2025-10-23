Via Cassia 724, RIBERA (MUN.XV): “Chiusura area frutto di anni di lavoro costante e silenzioso”

Riceviamo e pubblichiamo

“L’intervento di chiusura dell’area di Via Cassia 724 è il risultato di anni di lavoro al fianco dei cittadini di zona, che ringrazio.

Nel 2021 con la nuova Consiliatura abbiamo avuto l’opportunità di riprendere a lavorare su queste problematiche di zona. A partire dalla rimozione del chiosco abbandonato, fortemente voluto e sostenuto anche dai residenti di via Leonessa, che ringrazio, per cui all’epoca avviarono la raccolta firme. Un lavoro lungo e complesso che ha visto impegnate più strutture e a vario livello e che ha portato nel 2023 alla demolizione definitiva della struttura in disuso e nei prossimi giorni all’interdizione dell’area.

Con l’amministrazione municipale proseguiremo a lavorare per la riqualificazione complessiva dell’area, affinché resti accessibile e a disposizione della cittadinanza. Davvero grazie ai Servizi Sociali, alle Forze dell’Ordine e ad AMA, più volte intervenuta per risolvere le criticità legate al decoro. Grazie anche alla cittadinanza e ai residenti di zona per la pazienza e per aver sempre contribuito in maniera propositiva alla vicenda, affidandosi alle Forze dell’Ordine e all’amministrazione che negli anni ha lavorato costantemente e senza polemiche per trovare una soluzione concreta al problema”.

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio XV, Marcello Ribera.