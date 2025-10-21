21 Ottobre, 2025
Ospedale di Bracciano: inaugurati nuovo ambulatorio e sala operatoria oculistica

BRACCIANO, 21 ottobre 2025.
Potenziato il reparto oculistico

“Forza Italia esprime grande soddisfazione e si complimenta con la Regione Lazio e con l’ASL Roma 4 per l’inaugurazione del nuovo ambulatorio e della sala operatoria oculistica presso l’Ospedale Padre Pio di Bracciano. Un progetto importante che rafforza l’offerta sanitaria del territorio e garantisce cure specialistiche di alto livello ai cittadini. Un segno concreto dell’attenzione e dell’impegno che la maggioranza di centrodestra regionale sta mettendo verso la salute pubblica”.

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Comune di Bracciano, Roberta Riccioni, che questa mattina ha partecipato all’inaugurazione della nuova sala operatoria oculistica dell’ospedale di Bracciano.

