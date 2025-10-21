Bracciano – 31 ottobre, 1 e 2 novembre: mostra d’arte familiare

Dal 31 ottobre al 2 novembre saranno esposte a Bracciano, nello splendido chiostro degli Agostiniani, le opere di 3 artisti, padre e due figli, in una mostra d’arte collettiva, intitolata tracce a 6 mani, dei lavori di Andrès, Samadhi e Luciano.

Nell’esprimere la soddisfazione di questo evento, i 3 artisti si dicono felici di condividere con un evento davvero speciale!

“Per la prima volta, io, Samadhi, e i miei due figli, Andrès e Luciano, uniamo i nostri talenti in una mostra d’arte familiare al Museo Civico di Bracciano.

In quei giorni noi presenteremo le nostre opere, nate da percorsi diversi ma legate dallo stesso amore per la bellezza e l’espressione creativa.

Rappresenta un dialogo tra generazioni, emozioni e colori che si incontrano per dare vita a qualcosa di unico.

Vi aspettiamo con gioia per condividere con voi la nostra arte, la nostra passione e una parte del nostro Mondo”.