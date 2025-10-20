20 Ottobre, 2025
ALL’ALBERGHIERO DI LADISPOLI, AL VIA I CORSI PER ASSISTENTI BAGNANTI

Riceviamo e pubblichiamo

Prevenire i rischi e sorvegliare la balneazione pronti ad intervenire in caso di necessità nel soccorso acquatico: questo il ruolo dell’Assistente bagnanti, una figura centrale soprattutto nelle aree costiere, ma anche un importante titolo professionale per moltissimi studenti che possono vederne riconosciuto l’accreditamento ai fini dei percorsi riguardanti la Formazione Scuola-Lavoro (FSL).

“Le iscrizioni sono aperte e questa rappresenta ormai una tradizione per noi – ha sottolineato la Prof.ssa Giovanna Albanese, Docente dell’Alberghiero di via Federici e referente dell’iniziativa all’interno dell’Istituto – grazie alla collaborazione di Mario Monti e della Federazione Italiana Nuoto. Si tratta di un brevetto riconosciuto dalla International Life Saving (I.L.S.), valido in Europa e nei 113 Paesi del mondo aderenti all’I.L.S.

Le lezioni – ha aggiunto – si svolgeranno sia on-line, sia in presenza, senza dimenticare che il brevetto conseguito costituisce un titolo professionale di merito per l’arruolamento volontario nella Marina Militare e nell’Esercito, l’impiego dei militari delle FF.AA. in compiti connessi al brevetto (la cui trascrizione matricolare è autorizzata dal Ministero della Difesa) e l’attribuzione del credito formativo agli Esami di Stato della Scuola Secondaria.

Ma c’è un ulteriore aspetto che rende questi corsi particolarmente importanti – ha concluso la Prof.ssa Albanese – e riguarda la necessità di acquisire e trasmettere un’adeguata “cultura dell’acqua” anche in termini di responsabilità collettiva e capacità di gestione delle emergenze: un corredo di competenze e abilità trasversali che consentirà ad ogni studente un’ulteriore maturazione e crescita formativa”.

