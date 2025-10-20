Musica Andina a Viterbo. Concerto del PROGETTTO DE PUEBLOS ANDINOS.

Riceviamo e pubblichiamo

Auditorium di Santa Maria in Gradi, Viterbo, giovedì 23 ottobre 2025 ore 18

Giovedì 23 ottobre 2025 alle ore 18 presso l’auditorium di Santa Maria in Gradi a Viterbo, il concerto “Musiche e memorie dai popoli andini” del gruppo PROGETTO DE PUEBLOS ANDINOS.

L’evento musicale sarà dedicato anche ad Alfio Pannega, poeta viterbese, antifascista nonviolento, costruttore di pace, nel centenario dell’anniversario della sua nascita.

I brani musicali che saranno eseguiti proporranno un excursus tra le più celebri musiche e canzoni della tradizione popolare e di lotta dell’America Latina in un’ottica di condivisione culturale, memoria storica e dialogo tra i popoli per la pace e la dignità di ogni essere umano.

La proposta musicale nasce dal laboratorio creativo realizzato a Tuscania e ideato dal musicista cileno Gabriel Aguilera.

PROGETTO DE PUEBLOS ANDINOS riunisce musicisti provenienti da diversi paesi e percorsi, uniti dalla passione per le sonorità andine e dalla volontà di tramandarne la ricchezza culturale e spirituale.

Il repertorio abbraccia melodie e ritmi ancestrali, ispirandosi alla grande tradizione musicale degli Inti-Illimani, alla Nueva Canción Chilena e alla testimonianza artistica di figure indimenticabili come quella di Violeta Parra e Víctor Jara.

Il gruppo musicale è composto da:

Gabriel Aguilera, charango, quena, voce,

Mauro Scipione, siku, quena,voce,

Antonello De Lisi, chitarra, tiple,

Angelo Palma, tiple, siku, quena, voce,

Karen Gómez, percussioni.

Nora Tabbush, voce,

Silvia Panetti, violoncello.

Il Comitato provinciale dell’ANPI di Viterbo, le sue strutture territoriali, l’Associazione Universitaria Percorso, il Centro Universitario teatrale-CUT La Torre e l’Associazione Cultura Turismo Arte Spettacolo invitano a partecipare al concerto che sarà un’occasione preziosa per immergersi nella musica che attraversa le Ande, il tempo e la storia, facendosi portatrice di temi universali come identità, libertà, resistenza, democrazia, memoria, speranza e pace.

L’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.