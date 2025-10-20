20 Ottobre, 2025
Rieti, autista muore durante l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket. CGIL: «Atto criminale contro il lavoro»

Riceviamo e pubblichiamo

“Restiamo increduli per la morte di Raffaele Marianella, 65 anni, dipendente della ditta di trasporto Jimmy Travel, che a poche settimane dalla pensione ha perso la vita durante l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket, avvenuto all’altezza dello svincolo di Contigliano, lungo la superstrada Rieti–Terni.” Lo dichiarano in una note la Cgil di Roma e Lazio e la Cgil Toscana.

“Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, – prosegue la nota – un gruppo di persone non ancora identificate ha scagliato sassi e altri oggetti contro il pullman, accanendosi contro il parabrezza, proprio dove si trovava l’autista. Un vero e proprio atto criminale contro il mondo del lavoro.”

“Nell’esprimere le nostre condoglianze ai familiari e ai colleghi di Raffaele Marianella, e la nostra vicinanza a tutte le persone presenti sul pullman, condanniamo con fermezza quanto accaduto. È inaccettabile che la passione per lo sport diventi un pretesto per scatenare odio e violenza. Chiediamo alle autorità di individuare rapidamente i responsabili e di rafforzare i protocolli di sicurezza nel trasporto dei tifosi, perché tragedie simili non si ripetano.”, concludono le organizzazioni sindacali.

Segreteria CGIL Roma e Lazio

