Grande successo per “Onde di Gusto” a Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Il gusto del territorio conquista il pubblico

Edizione da record tra mare, sapori e convivialità per “ONDE DI GUSTO” a Civitavecchia.

“Onde di Gusto – Pesca Sostenibile e Tradizioni a Civitavecchia”, il progetto promosso dal Comune di Civitavecchia con il sostegno del GAL Pesca Mare Lazio nell’ambito del programma PN FEAMPA 2021/2027, è dedicato alla valorizzazione della pesca locale e alla diffusione di una cultura alimentare sostenibile.

La manifestazione, dedicata alla cultura gastronomica del mare e alla valorizzazione dei prodotti locali, ha animato la città con talk show, showcooking, degustazioni, incontri e momenti di intrattenimento, richiamando un pubblico numeroso e attento.

Le telecamere di Canale 5 – Mediaset hanno documentato l’evento, con due servizi in onda su TG5 “Gusto Verde”(sabato 18 ottobre ore 8:00) e TG5 “Gusto” (domenica 19 ottobre ore 13:00), a cura del giornalista Gioacchino Bonsignore, contribuendo così alla promozione della pesca sostenibile e delle tradizioni civitavecchiesi.

La seconda giornata, svoltasi domenica 19 ottobre presso l’Hotel San Giorgio, ha visto il Talk Show “Blue Economy”, moderato dal conduttore Rai 1 Fabio Gallo (“Linea Blu”, “Linea Verde”), con la partecipazione di istituzioni, esperti e operatori del settore.

Tra i presenti, il Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, l’Assessore al Lavoro e Turismo Pietro Alessi, l’Assessore regionale alla Pesca Giancarlo Righini, la Consigliera regionale Emanuela Mari, il Presidente del GAL Pesca Mare Lazio Marco Maurelli, il Dirigente PEMAC 1 del MASAF Massimiliano Rossi, il Prof. Gian Matteo Panunzi dell’Università di Roma Tor Vergata e l’Avv. Antonio Bufalari, Segretario Generale di Assonautica Italiana.

Il confronto ha messo in luce il valore strategico della Blue Economy, riconosciuto dalla Regione Lazio attraverso la Legge Regionale n. 2 del 24 febbraio 2022, come strumento per promuovere un futuro sostenibile fondato sulla tutela del mare e delle risorse ittiche.

Applaudito anche il momento enogastronomico, con lo show cooking dello chef Simone Toscani (Hotel San Giorgio) che ha proposto il “Pacchero con battuto di polpo, limone e pistacchio”, in abbinamento al vino Bianco IGT Nethundell’Azienda Muscari Tomajoli, con la collaborazione del sommelier Stefano Salvati della Delegazione Storica FISAR Civitavecchia e Costa Etrusco Romana.

Durante la giornata è stato inoltre allestito un Info Point dedicato all’iniziativa “Onde di Gusto”, con materiale informativo e gadget promozionali, tra cui cartoline-ricetta e zainetti in tessuto personalizzati, per incentivare il consumo consapevole del pescato locale.

Sono inoltre in corso la Campagna di Educazione Alimentare “Fish & Cheap” e il Concorso di Libera Creatività “Luoghi, Piatti e Gente di Mare”, insieme a laboratori e seminari nelle scuole dedicati alla biodiversità marina, alla stagionalità del pescato e ai principi della pesca sostenibile.

L’Assessore al Lavoro e Turismo Pietro Alessi ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: