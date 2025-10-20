20 Ottobre, 2025
L’onorevole Battilocchio in visita all’Hospice “Carlo Chenis” di Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina l’onorevole Alessandro Battilocchio ha fatto visita all’Hospice “Carlo Chenis” di Civitavecchia, struttura dedicata alle cure palliative e punto di riferimento fondamentale per il territorio.
Ad accompagnarlo la dirigente di Azzurro Donna, Cinzia Napoli, e il consigliere comunale di Civitavecchia Luca Grossi.

Nel corso della visita, l’onorevole Battilocchio ha incontrato il primario di Oncologia, dottor Mario Rosario D’Andrea, insieme ai dirigenti dell’Hospice oncologico.
Dal confronto è emersa la grande attenzione e dedizione del personale verso una struttura fortemente utilizzata dalla comunità e di cui il territorio ha un profondo bisogno.

L’onorevole Battilocchio ha espresso piena disponibilità a sostenere e supportare ogni iniziativa utile al potenziamento e alla valorizzazione dell’Hospice “Carlo Chenis”, riconoscendone il ruolo essenziale nel garantire dignità e assistenza ai pazienti e alle loro famiglie.

