Mafia albanese a Roma, da Mondadori a Cerveteri Nello Trocchia presenta “Invincibili”

presentazione libro a Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento per sabato 25 ottobre alle ore 17:30. Andrea e Tarita di Mondadori: “Non possiamo lasciare Nello da solo, giornalisti di inchiesta come lui meritano di sentire vicina la comunità onesta e rispettosa delle legge”. Modera l’incontro, Alessia Marabici, giovane studentessa laureanda criminologia e libraia del punto vendita di Cerveteri_

Un racconto dettagliato, approfondito, che scava nei meandri più profondi e silenziosi sull’ascesa spietata e silenziosa della criminalità albanese in Italia, intrecciandola con le falle politiche, giudiziarie e sociali degli ultimi trent’anni.

Sabato 25 ottobre alle ore 17:30 da Mondadori Bookstore Cerveteri torna un ospite di prestigio, volto noto della Tv e del Giornalismo d’inchiesta: Nello Trocchia, che presenterà il suo ultimo libro dal titolo “Invincibili”. Modererà l’incontro, Alessia Marabici, giovane studentessa laureanda in criminologia al terzo anno di Università e libraia di Mondadori Bookstore Cerveteri.

“Siamo onorati di poter ospitare per la seconda volta nel giro di poche settimane un ospite di prestigio come Nello Trocchia – hanno dichiarato Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti di Mondadori Bookstore Cerveteri – un giornalista che in più occasioni non ha avuto paura di fare luce con il proprio mestiere su quel lato oscuro della nostra società.

Una presenza a Cerveteri la sua che assume una valenza ancora più importante considerati gli ultimi casi di cronaca e il vile attentato che ha subito un altro grande giornalista come Sigfrido Ranucci: Sigfrido, così come il nostro ospite Nello Trocchia non devono rimanere soli, devono sentire forte la presenza della società civile, di tutte quelle persone oneste e che basano la propria vita sulla legalità e sul rispetto delle regole. Anche per questo, sabato sarà importante partecipare numerosi alla presentazione del suo libro”.

Nello Trocchia, giornalista e volto di “Piazzapulita” di La 7, non è nuovo nel mettere nero su bianco e nel mettere il proprio volto in inchieste sui fenomeni della malavita organizzata. Dopo le vicende legate ai Casamonica, Trocchia racconta ora in una nuova grande inchiesta gli intrecci e la parabola di una mafia che da Roma è diventata una potenza economica e finanziaria a livello internazionale, e ne insegue i più feroci protagonisti in un’ascesa che sembra inarrestabile.

Edito da Rizzoli, “Invisibili” è il primo libro sui segreti della mafia che da Roma ha allargato confini e dominio fino al cuore delle istituzioni. Perché dall’Ecuador all’Italia, dall’Europa a Dubai nel crimine sventola una bandiera, ed è albanese.

