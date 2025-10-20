20 Ottobre, 2025
INCIDENTI STRADALI, D’AMATO (AZ): A ROMA FARE DI PIÙ SU PREVENZIONE ED EDUCAZIONE STRADALE

Riceviamo e pubblichiamo

 
“I dati Aci-Istat sull’incidentalità stradale del 2024 confermano che c’è molto da fare in tema di prevenzione e sicurezza stradale. Roma rimane in testa alle classifiche con oltre 38 incidenti ogni giorno, ma soprattutto con un numero di decessi inaccettabile. A pagarne le spese sono soprattutto gli utenti deboli della strada, ovvero pedoni, ciclisti e chi va su due ruote.
È necessario cambiare approccio destinando maggiori risorse all’educazione stradale e puntando di più sulla prevenzione, coinvolgendo le scuole e le famiglie e impegnando i giovani in corsi di guida sicura. Anche in una città complessa come Roma, i risultati si possono ottenere se, come ha ricordato Luca Valdiserri, il papà di Francesco, il tema della sicurezza diventa la priorità.” Lo ha dichiarato Alessio D’Amato, consigliere regionale e segretario romano di Azione e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure.
