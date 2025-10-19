20 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeTerritorio

LE CENTO PRIMAVERE DI NONNA MARISA

0
94
I cento anni di nonna Marisa

La residenza Nonno Sì di Bracciano la festeggia in grande stile

Classe 1925, la signora Marisa Montalbini ha attraversato un secolo e oggi è ospite della incantevole residenza sul lago di Manuela Fratangeli, un posto dove la quiete è riflessa dalla luce del lago, sovrastata dal castello Odescalchi.

C’era tutta la famiglia a festeggiare nonna Marisa, ma anche il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi, che ha voluto rendere omaggio alla centenaria e portarle gli auguri dell’intera cittadinanza dove Marisa, originaria di Roma, ha deciso di venire a godersi la seconda gioventù. Una bella chioma canuta riassume pagine di una vita lunga e ricca, come ha voluto raccontare in rima una delle nipoti di Marisa, descrivendo una donna piena di vitalità, carattere, senso della famiglia – oggi tutta riunita intorno a lei -, curiosità e amorevolezza.

Un gufo reale, portato dall’associazione Fiocco di Neve, è stato il messaggero augurale della direzione, che ha curato l’organizzazione della festa nei minimi particolari; Roberta e Paoletta, le due responsabili del centro faunistico di Civitavecchia, hanno spiegato che l’interazione degli uccelli notturni con gli anziani consente l’accesso ad emozioni ancestrali dall’incommensurabile valore percettivo. Impossibile descrivere, infatti, gli occhi di nonna Marisa mentre accarezzava Luna, il gufo reale che le è stato posato sul braccio; un non detto di un dialogo muto e definitivo, il bilancio di un’esistenza appagata e densa, probabilmente senza rimpianti e senza rimorsi.

Manuela Fratangeli, proprietaria della residenza Nonno Sì, si è detta orgogliosa e lieta di poter festeggiare la sua prima centenaria da che, due anni fa, ha rilevato l’attività di ricovero per anziani dove inizialmente lavorava come dipendente; attualmente ha 20 ospiti, per la maggior parte donne, tutti autonomi o semi autosufficienti, dei quali ha massima cura, a partire dalle attività neuro conservative proposte.

Nonna Marisa, ha soffiato con energia le candeline a tre cifre rosse della torta intorno alla quale si è radunata tutta la famiglia d’origine e la nuova famiglia di compagni di pace.

Vale la pena riportare l’augurio del figlio di Marisa: “sono sicuro che la prossima festa sarà per i 110 anni della mamma, peccato che noi non ci saremo”.

L’agone, che non poteva mancare all’evento, si è unito agli auguri di ogni bene alla signora Marisa.

Ludovica Di Pietrantonio, direttore L’agone                                                                        Gianluca Di Pietrantonio, Redattore L’agone

Articolo precedente
CANALE HA IL SUO VILLAGGIO DELLO SPORT.

Ultimi articoli

Eventi

CANALE HA IL SUO VILLAGGIO DELLO SPORT.

Eventi

Cinquanta Opere d’Arte selezionate al Concorso Premio: LiberaMente2025 in SpazioTempismo

Cultura

Premiati i vincitori della prima edizione del concorso “Le migliori Fave da morto di Civitavecchia”

Salute

Inaugurata la prima collezione permanente nei Centri di Salute Mentale con A-Head Project e 3500cm²

Cultura

L’Italrugby alla Festa del Cinema di Roma con il documentario di Matteo Mazzocchi

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it