20 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeSocietà

CANALE MONTERANO: STUDENTI A TERRA, CORSE COTRAL INSUFFICIENTI

0
51
logo l'agone

Riceviamo e pubblichiamo

“Quali misure immediate si intendano adottare per garantire a tutti gli studenti della tratta Canale Monterano/Oriolo Romano Bassano Romano la possibilità di raggiungere la scuola con corse sufficienti e mezzi adeguati”. Lo chiede una interrogazione presentata dalla consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Numerose famiglie dei Comuni di Canale Monterano e Oriolo Romano segnalano da tempo gravi criticità nel servizio di trasporto scolastico svolto da Cotral S.p.A” si legge nel documento.

“Le corse mattutine risultano sistematicamente sovraffollate, con mezzi saturi già al loro arrivo nelle fermate intermedie. Oltre trenta studenti, pur in possesso di regolare abbonamento, restano quotidianamente a terra e non riescono a raggiungere in orario il proprio istituto scolastico. Una situazione che provoca disagi significativi alle famiglie e compromette la regolare frequenza scolastica”.

“Considerato che Cotral ha dichiarato che il numero di corse è idoneo sulla base dei dati degli abbonamenti, ma queste analisi non corrispondono alla realtà effettiva. E che la Regione Lazio ha competenza diretta sulla programmazione e sul controllo dei servizi di trasporto pubblico locale è urgente intervenire per ristabilire condizioni minime di accessibilità e certezza per gli studenti pendolari”.

Articolo precedente
LE CENTO PRIMAVERE DI NONNA MARISA
Articolo successivo
Workshop gratuito di Recitazione e Interpretazione del “Rossellini Film Festival”

Ultimi articoli

Cultura

Musica Andina a Viterbo. Concerto del PROGETTTO DE PUEBLOS ANDINOS.

Cronaca

Rieti, autista muore durante l’assalto al pullman dei tifosi del Pistoia Basket. CGIL: «Atto criminale contro il lavoro»

Società

L’Associazione ATE Roma: “I centri anziani chiedono dignità, non propaganda”

Cultura

Workshop gratuito di Recitazione e Interpretazione del “Rossellini Film Festival”

Territorio

LE CENTO PRIMAVERE DI NONNA MARISA

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it