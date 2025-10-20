CANALE MONTERANO: STUDENTI A TERRA, CORSE COTRAL INSUFFICIENTI

Riceviamo e pubblichiamo

“Quali misure immediate si intendano adottare per garantire a tutti gli studenti della tratta Canale Monterano/Oriolo Romano Bassano Romano la possibilità di raggiungere la scuola con corse sufficienti e mezzi adeguati”. Lo chiede una interrogazione presentata dalla consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Numerose famiglie dei Comuni di Canale Monterano e Oriolo Romano segnalano da tempo gravi criticità nel servizio di trasporto scolastico svolto da Cotral S.p.A” si legge nel documento.

“Le corse mattutine risultano sistematicamente sovraffollate, con mezzi saturi già al loro arrivo nelle fermate intermedie. Oltre trenta studenti, pur in possesso di regolare abbonamento, restano quotidianamente a terra e non riescono a raggiungere in orario il proprio istituto scolastico. Una situazione che provoca disagi significativi alle famiglie e compromette la regolare frequenza scolastica”.

“Considerato che Cotral ha dichiarato che il numero di corse è idoneo sulla base dei dati degli abbonamenti, ma queste analisi non corrispondono alla realtà effettiva. E che la Regione Lazio ha competenza diretta sulla programmazione e sul controllo dei servizi di trasporto pubblico locale è urgente intervenire per ristabilire condizioni minime di accessibilità e certezza per gli studenti pendolari”.