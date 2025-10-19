CANALE HA IL SUO VILLAGGIO DELLO SPORT.

Inaugurato stamattina il nuovo impianto sportivo

Una domenica mattina di gala a Canale Monterano, per l’inaugurazione dei nuovi impianti sportivi comunali; il sindaco, Alessandro Bettarelli, ha fatto gli onori di casa ai numeri ospiti, tra cui l’on. Pino Cangemi, vice presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Andrani, presidente del Comitato paralimpico regionale, il parroco, il presidente del Canale Calcio Alberto Tasselli, il consigliere comunale Giovanni D’Aiuto oltre ad alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale di Manziana.

Campo di calcio in erba, campo di calcio in terra, campo di calcetto e tennis in erba sintetica, campo da beach volley e palazzetto da padel coperto oltre a un’area lunch per la ristorazione.

In occasione dell’inaugurazione, la partita di calcio amichevole Canale Anguillara; autorità e giocatori accolti dalla banda musicale E.D’aiuto di Canale e il suo corpo di majorette, un folto pubblico distribuito sugli spalti.

In premessa, subito dopo i ringraziamenti istituzionali per gli intervenuti, si è detto soddisfatto il sindaco Bettarelli, sottolineando il profondo valore educativo dello sport, e quindi il dovere avvertito dalla sua amministrazione di rigenerarne un’area dedicata. Ha ringraziato l’on. Cangemi, il sindaco, riconoscendogli il merito di aver creduto nel progetto e aver contribuito a trovare i fondi regionali per farlo.

Un vero e proprio Villaggio dello Sport, ha dichiarato, di seguito, il vice sindaco Fabrizio Lavini che ha condiviso la genesi del progetto replicando i ringraziamenti del sindaco al suo amico Pino, orgoglioso del suo legame con il vice presidente del consiglio regionale che ha definito, “vicino alla nostra comunità”.

E’ stato proprio Pino Cangemi a precisare che la realizzazione del villaggio dello sport è l’incontestabile esempio della considerazione ammnistrativa per la sua comunità, attenta a curarne la salute e l’inserimento sociale attraverso il canale privilegiato dello sport.

Una bella giornata di sole e di sport, un attestato di amicizia e collaborazione istituzionale, la speranza condivisa che il villaggio possa richiamare soprattutto i giovani, distraendoli dall’ozio potenziale padre di ogni vizio.

Prima del fischio di inizio dell’amichevole di calcio, la banda ha intonato l’inno nazionale, cantato dal pubblico, dalle autorità, dai giocatori; oggi Canale ha già vinto, indipendentemente da qualunque sarà il risultato della gara; ha vinto la buona amministrazione, la sinergia tra istituzione locale e quella Regionale, il buon senso di un investimento e l’amicizia che lega, al di là delle funzioni.

Gianluca Di Pietrantonio,

redattore L’agone