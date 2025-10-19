Cinquanta Opere d’Arte selezionate al Concorso Premio: LiberaMente2025 in SpazioTempismo

Riceviamo e pubblichiamo

Nell’affascinante atmosfera della Sagra delle Castagne di Soriano nel Cimino, tra le più attraenti rievocazioni storiche d’Italia, il 17 e 18 ottobre presso la sede dell’Associazione Culturale il CASTELLO, di cui Enzo Trifolelli ne è il presidente, ha preso il via la selezione delle Opere Artistiche in SpazioTempismo presentate a Concorso.

Delle Cinquanta opere candidate al Concorso LiberaMente, i Giurati: Gianpiero Ascoli esperto di immagini, Luciana Barbi fotografa, Silvio Merlani gallerista, Luca Salvatelli Storico dell’arte e Michele Telari artista, ne hanno selezionate e ammesse trentasette.

La Giuria, utilizzando come sistema di valutazione il rispetto del regolamento del Bando e la coerenza al Concetto dello SpazioTempismo, l’analisi dei parametri artistici standard, la discussione collegiale e la votazione individuale, ha ammesso al Concorso ”Premio” le opere più meritevoli.

Ci sono stati alcuni momenti di confronto tra le diverse considerazioni dei Giurati, che, sotto la presidenza di Enzo Trifolelli conoscitore del Concetto SpazioTempista, sono state ben analizzate e chiarite.

Si attendono quanto prima le risultanze definitive della Giuria, che saranno rese pubbliche insieme all’esposizione di tutte le opere d’arte ammesse alla selezione del concorso, in un Evento che si svolgerà a Roma alla fine di novembre 2025 presso la prestigiosa Università “Niccolò Cusano”.

I Giurati si sono espressi con apprezzamento per i risultati delle opere presentate con l’espressione del Nuovo Concetto Artistico SpazioTempismo, constatando una continua evoluzione nei lavori, pur riconoscendone la complessità e la ricchezza che si rappresenta con questa forma di espressione artistica.