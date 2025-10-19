Premiati i vincitori della prima edizione del concorso “Le migliori Fave da morto di Civitavecchia”

Riceviamo e pubblichiamo

Si è concluso con la premiazione di sabato 18 ottobre presso il Ristorante Tsade di

Civitavecchia il concorso “Le migliori Fave da morto di Civitavecchia” organizzato

dalla Pro Loco cittadina e dalla Confraternita dell’antica zuppa di pesce e della cucina

tradizionale civitavecchiese, con il patrocinio della Confcommercio Civitavecchia Litorale

Nord.

La qualificata Giuria, composta da Franco Papa Delegato dell’Accademia della

Cucina Sezione locale, da Melissa Onorati, Cristiana Papi e Debora Viggiano

Professioniste di alcune pasticcerie cittadine, e dall’esperto Paride Centurioni, hanno

valutato le 24 preparazioni pervenute, obbligatoriamente rese anonime da Massimo

Siliani in veste di garante dell’iniziativa, secondo l’aspetto visivo, i profumi, la genuinità

intesa come utilizzo delle materie prime, e il sapore complessivo.

Il lavoro dei Giudici, reso impegnativo dall’ottimo livello delle preparazioni, è stato poi

unanime nell’attribuzione dei punteggi, con la classifica che vede al primo posto la

Pasticceria Sweet Art di Margherita Fraticelli. Seguono Barbara Esposito per il

secondo posto e Federica Pernici.

Alle vincitrici premi consistenti in un cesto alimentare.

La Giuria e gli Organizzatori del concorso hanno inoltre voluto attribuire una menzione

speciale a Martina Manca titolare di “Marty Gluten Free” che ha partecipato con un

prodotto per celiaci con l’intento di unire il gusto alla tradizione cercando di rispettare il

sapore autentico e con l’obiettivo di offrire un’esperienza culinaria completa e sicura, che

valorizzi la qualità e il piacere della tavola per tutti.

A tutti i concorrenti gli attestati di partecipazione con i complimenti e i ringraziamenti della

Pro Loco, per aver contribuito a mantenere vivi i valori della tradizione.

Dopo la premiazione a cui hanno partecipato l’Assessore D’Antò, e il Vicepresidente di

Confcommercio Civitavecchia e Litorale Nord Cristiano Avolio c’è stato un bel momento

di convivialità curato dallo Chef Gabriele Recanatesi a cui va il ringraziamento per la

squisita ospitalità dell’iniziativa.

Siamo felici di constatare la grande partecipazione anche per questo concorso, sia

da parte dei professionisti, che di semplici cittadini, a dimostrazione di come la nostra

comunità ritenga importante tutelare e valorizzare le tradizioni cittadine. – dichiara la

Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi.

Appuntamento per tutti all’edizione del prossimo anno.