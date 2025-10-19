Premiati i vincitori della prima edizione del concorso “Le migliori Fave da morto di Civitavecchia”

Riceviamo e pubblichiamo
Si è concluso con la premiazione di sabato 18 ottobre presso il Ristorante Tsade di
Civitavecchia il concorso “Le migliori Fave da morto di Civitavecchia” organizzato
dalla Pro Loco cittadina e dalla Confraternita dell’antica zuppa di pesce e della cucina
tradizionale civitavecchiese, con il patrocinio della Confcommercio Civitavecchia Litorale
Nord.
La qualificata Giuria, composta da Franco Papa Delegato dell’Accademia della
Cucina Sezione locale, da Melissa Onorati, Cristiana Papi e Debora Viggiano
Professioniste di alcune pasticcerie cittadine, e dall’esperto Paride Centurioni, hanno
valutato le 24 preparazioni pervenute, obbligatoriamente rese anonime da Massimo
Siliani in veste di garante dell’iniziativa, secondo l’aspetto visivo, i profumi, la genuinità
intesa come utilizzo delle materie prime, e il sapore complessivo.
Il lavoro dei Giudici, reso impegnativo dall’ottimo livello delle preparazioni, è stato poi
unanime nell’attribuzione dei punteggi, con la classifica che vede al primo posto la
Pasticceria Sweet Art di Margherita Fraticelli. Seguono Barbara Esposito per il
secondo posto e Federica Pernici.
Alle vincitrici premi consistenti in un cesto alimentare.
La Giuria e gli Organizzatori del concorso hanno inoltre voluto attribuire una menzione
speciale a Martina Manca titolare di “Marty Gluten Free” che ha partecipato con un
prodotto per celiaci con l’intento di unire il gusto alla tradizione cercando di rispettare il
sapore autentico e con l’obiettivo di offrire un’esperienza culinaria completa e sicura, che
valorizzi la qualità e il piacere della tavola per tutti.
A tutti i concorrenti gli attestati di partecipazione con i complimenti e i ringraziamenti della
Pro Loco, per aver contribuito a mantenere vivi i valori della tradizione.
Dopo la premiazione a cui hanno partecipato l’Assessore D’Antò, e il Vicepresidente di
Confcommercio Civitavecchia e Litorale Nord Cristiano Avolio c’è stato un bel momento
di convivialità curato dallo Chef Gabriele Recanatesi a cui va il ringraziamento per la
squisita ospitalità dell’iniziativa.
Siamo felici di constatare la grande partecipazione anche per questo concorso, sia
da parte dei professionisti, che di semplici cittadini, a dimostrazione di come la nostra
comunità ritenga importante tutelare e valorizzare le tradizioni cittadine. – dichiara la
Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi.
Appuntamento per tutti all’edizione del prossimo anno.