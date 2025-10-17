Report, Di Cola (Cgil Roma): solidarietà a Ranucci, attentato è attacco a libertà informazione.

Riceviamo e pubblichiamo
“Esprimiamo la nostra piena solidarietà e vicinanza a Sigfrido Ranucci, giornalista e conduttore di “Report”, e alla sua famiglia.” Dichiara Natale Di Cola, Segretario Generale della Cgil di Roma e Lazio, in una nota.
“Nella notte – aggiunge Di Cola – la sua auto è stata distrutta da un ordigno esplosivo talmente potente da danneggiare anche la sua abitazione e l’auto della figlia. Un vero e proprio attentato.”
“Davanti questo fatto gravissimo e sconvolgente, sul quale non può calare il silenzio, bisogna mobilitarsi. Serve una forte reazione a sostegno di Ranucci, del giornalismo d’inchiesta e della libertà di informazione del nostro Paese.”, conclude.