Roma, Via Napoli 36

Centro Convegni “Palazzetto delle Carte Geografiche”

Perché auto elettriche e pompe di calore non decollano?

Adiconsum ti invita alla presentazione dei risultati dell’Indagine e del Mystery shopping esclusivi condotti tra consumatori e concessionari auto per il progetto “Green Circle 2”

Intervengono:

esponenti del MASE e della Camera dei Deputati, Europarlamentari, studiosi ed esperti

Perché le auto elettriche e le pompe di calore, nonostante i vantaggi, faticano a decollare? Nell’ambito del progetto Green Circle, Adiconsum ha condotto un’Indagine nazionale, coinvolgendo oltre 500 cittadini, su due temi centrali nel dibattito sulla transizione energetica: le auto elettriche per la mobilità sostenibile e le pompe di calore per il riscaldamento domestico. Parallelamente, ha realizzato un’estesa attività di Mystery shopping, in dieci città italiane, visitando 60 concessionari automobilistici, prima e unica Associazione Consumatori, per verificare concretamente come viene comunicata l’offerta di mobilità sostenibile ai consumatori e con quale livello di trasparenza e competenza.

A garanzia dell’autorevolezza scientifica e dell’attendibilità dei risultati, il Mystery shopping e l’Indagine sono stati ideati e supervisionati da un Comitato tecnico-scientifico composto da qualificati esperti provenienti dal mondo accademico, produttivo, della ricerca e delle associazioni del terzo settore.

I dati sono confluiti in un Dossier finale che verrà presentato il prossimo venerdì 24 ottobre 2025, dalle ore 9.30, a Roma, in via Napoli 36, presso il Centro Convegni “Palazzetto delle Carte geografiche” – Sala Europa.

Intervengono: esponenti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e della Camera dei Deputati, Europarlamentari, studiosi ed esperti dei settori di indagine.

Per conoscere i risultati dell’indagine e commentare con i politici il REPORT completo, registrati e partecipa anche tu al convegno!