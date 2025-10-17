Il weekend Bracciano si anima con un ricco calendario di eventi

Si riceve e si pubblica
Anche questo weekend Bracciano si anima con un ricco calendario di eventi che intrecciano arte, musica, teatro, gastronomia e tradizioni popolari. Un’occasione per vivere la città e condividere momenti di comunità.
𝐂𝐚𝐬𝐭𝐞𝐥𝐥𝐢 𝐞 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐚𝐠𝐧𝐞
Piazza Mazzini (Piazza del Castello)
Sabato 18 e Domenica 19 Ottobre
A cura della Compagnia del Castello, stand gastronomico gestito dal Rione Monti.
Un’occasione per celebrare l’autunno con sapori autentici e momenti di convivialità!
𝐕𝐈𝐓𝐀 𝐄 𝐌𝐎𝐑𝐓𝐄 𝐃𝐈 𝐔𝐍 𝐆𝐈𝐎𝐑𝐍𝐀𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀
“𝐌𝐈𝐎 𝐅𝐑𝐀𝐓𝐄𝐋𝐋𝐎 𝐏𝐄𝐏𝐏𝐈𝐍𝐎 𝐈𝐌𝐏𝐀𝐒𝐓𝐀𝐓𝐎”
Aula Magna del Liceo Ignazio Vian
Largo Cesare Pavese 1
Sabato 18 ottobre dalle ore 9.45
Giovanni Impastato incontra il Vian
𝐌𝐀𝐑𝐀𝐃𝐎𝐍𝐀, 𝐒𝐀𝐍 𝐆𝐄𝐍𝐍𝐀𝐑𝐎 𝐞 𝐥𝐨 𝐬𝐜𝐢𝐨𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐦𝐢𝐫𝐚𝐜𝐨𝐥𝐢
Teatro del Lago “Delia Scala” – Via delle Ferriere
Domenica 19 ottobre, ore 18.00
Docufilm di Giulio Gargia nell’ambito della rassegna “Bracciano rompe gli schemi” del Comune di Bracciano
𝐌𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐞 𝐩𝐢𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 “𝐋𝐚 𝐂𝐞𝐫𝐪𝐮𝐚”
Chiostro degli Agostiniani – Via Umberto I
Sabato 16.00-20.00 | Domenica 10.00-12.00 e 16.00-20.00
A cura del Maestro Roberto Di Costanzo
𝐂𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨 “𝐈𝐧𝐜𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐦𝐨𝐜𝐢”
Chiesa di S. Maria Novella – Via Umberto I
Domenica 19 ottobre, ore 19.00
Con il Coro Polifonico di Bracciano
“𝐒𝐢 𝐯𝐞𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐞 𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐨”, 𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐚𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐭𝐞𝐚𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞
Teatro Charles De Foucauld – Via delle Palme
Sabato 18 ottobre, ore 21.00
Commedia di Luca Giacomozzi, regia di Stefania Nunzi, a cura di Generazione Musica e FaRó.
Un tessuto vivo, fatto di associazioni, passione e partecipazione.