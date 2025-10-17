Onde di gusto 17 – 19 novembre a Civitavecchia

Riceviamo e pubblichiamo

La città di Civitavecchia promuove l’iniziativa “Onde di Gusto” Pesca Sostenibile e Tradizioni a Civitavecchia. Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene e Assessore lavoro e turismo, Pietro Alessi, ha attivato un percorso di Valorizzazione e Promozione della Pesca locale sostenibile, delle sue tradizioni e dei piatti tipici partecipando con successo al bando PN FEAMPA 2021/2027 Codice Intervento 331214 Azione 1.1.D della ssl del GAL PESCA MARE LAZIO “Azione volta allo sviluppo dell’innovazione di marketing”, con l’obiettivo di diffondere la cultura della stagionalità, della pesca sostenibile e delle buone pratiche alimentari.

Il progetto, rivolto a studenti, cittadini e operatori del settore enogastronomico, combina momenti formativi, esperienze pratiche e attività di promozione anche nazionale per raccontare il valore del mare e dei prodotti locali.

Dal 15 al 28 Ottobre 2025: Partirà la Campagna Digitale Di Promozione Del Pescato Locale FB “ONDE DI GUSTO” Pesca Sostenibile e Tradizioni a Civitavecchia, per sensibilizzare cittadini e turisti, promuovendo l’identità del territorio e le imprese locali legate al pescato di qualità, grazie alla diffusione di materiali informativi, ricette, videointerviste, ecc.

Nel weekend 17-19 Ottobre 2025: Talk Show e Show Cooking. Verranno organizzati due talk show e convegni aperti al pubblico, con la partecipazione di istituzioni, operatori del settore e stakeholder locali.

Il primo Talk Show “Pesca Sostenibile” e Show Cooking è previsto per Venerdì 17 Ottobre ore 9:30 presso Auditorium I.I.S. “Stendhal – Calamatta” sede Alberghiero, Via della Polveriera 28, Civitavecchia.

L’incontro riguarderà la pesca sostenibile e il suo ruolo nella società odierna. La pesca sostenibile è un approccio alla cattura di risorse marine che mira a preservare gli ecosistemi, garantendo al tempo stesso la continuità dell’attività economica e la sicurezza alimentare per le generazioni future.

Per i saluti istituzionali saranno presenti:

Stefania Tinti, Vice Sindaco Comune di Civitavecchia;

Pietro Alessi, Assessore al Lavoro e Turismo;

Giovannina Corvaia, Dirigente dell’I.I.S. “Stendhal – Calamatta” di Civitavecchia;

Marco Maurelli, Presidente del Gal Pesca Mare Lazio;

Modera Augusto Delle Monache, Presidente Commissione Attività Produttive Comune di Civitavecchia.

In merito agli interventi diretti saranno coinvolti:

Valeria Covacci, Direttore UOC Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, ASL Roma 4,“Qualità nutrizionali dei prodotti della pesca”;

Giuseppe Nicolini, Direttore UOSD Responsabile del Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale, ASL Roma 4, “Prodotti ittici, sicurezza alimentare e rintracciabilità”;

Eraldo Rambaldi, Presidente del Consorzio Mediterraneo Scarl, “Tracciabilità dei prodotti ittici”;

Massimo Di Roma, Infoteam srl, “Sistemi di promozione delle eccellenze per valorizzare i marchi locali e i prodotti tipici, e-Fish”;

Salvatore Cicarello, Presidente Cooperativa di Pesca di Civitavecchia, “La pesca: tradizione e futuro”.

A seguire Show Cooking con chef Patrizia Manunza del Ristorante “Dolce & Salato” e FIC prepara “Tortino di Alici alla Civitavecchiese” in abbinamento con il vino Pinot Bianco Soraluisa Tenuta Sant’Isidoro; Sommelier Giulio Bussu del Ristorante “La Bomboniera” e rappresentante della Delegazione Storica Fisar Civitavecchia e Costa Etrusco Romana che proporranno ricette tradizionali e innovative a base di pescato locale. Gli eventi offriranno degustazioni gratuite e momenti di confronto, rafforzando il legame tra cultura gastronomica e tradizione marinara di Civitavecchia.

Domenica 19 Ottobre ore 10:00 presso Hotel San Giorgio Viale Giuseppe Garibaldi, 34 Civitavecchia, avrà luogo il secondo Talk Show “Blue Economy” e Show Cooking, che ha l’obiettivo di approfondire le principali tematiche legate alla sostenibilità e alle opportunità offerte dalla Blue Economy, un settore sempre più strategico per lo sviluppo economico e ambientale del nostro paese. La Regione Lazio ha riconosciuto il ruolo strategico della Blue Economy, con la L.R. n. 2 del 24 febbraio 2022, promuovendo uno sviluppo sostenibile legato al mare e alle risorse idriche. Sarà moderato da Fabio Gallo, conduttore Rai 1 di Linea Blu e Linea Verde.

Per i saluti istituzionali saranno presenti:

Marco Piendibene, Sindaco Comune di Civitavecchia;

Giancarlo Righini, Assessore alla Pesca Regione Lazio;

Pietro Alessi, Assessore al Lavoro e Turismo;

Marco Maurelli, Presidente GAL Pesca Mare Lazio;

Cosimo Nicastro, Direttore Marittimo del Lazio C.V. (CP) Comandante della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.

In merito agli interventi diretti saranno coinvolti:

Emanuela Mari, Consigliere Regione Lazio “Blue Economy – Legge Regione Lazio n.2 del 24 febbraio 2022”;

Massimiliano Rossi, Dirigente PEMAC 1 “Ricerca Scientifica e Affari Generali” MASAF “Blue Economy: pesca e acquacoltura sostenibile “;

Gian Matteo Panunzi, Bioeconomia Parco Scientifico e Tecnologico dell’Università di Roma Tor Vergata “Blue Economy: tra opportunità e sfide”;

Antonio Bufalari, Avvocato, docente specializzato in Diritto Marittimo e Segretario Generale Assonautica Italiana, “Blue Economy e turismi del mare tra Italia e Regione Lazio”.

A seguire Show Cooking con chef Simone Toscani del Ristorante Hotel San Giorgio piatto “Pacchero con battuto di polpo, limone e pistacchio” e in degustazione con il vino Bianco IGT Nethun Azienda Muscari Tomajoli; Sommelier Stefano Salvati, Debora Piscopo Responsabile Delegazione Storica Fisar Civitavecchia e Costa Etrusco Romana, che proporranno ricette tradizionali e innovative a base di pescato locale. Gli eventi offriranno degustazioni gratuite e momenti di confronto, rafforzando il legame tra cultura gastronomica e tradizione marinara di Civitavecchia.

16-28 Ottobre 2025: sarà promossa Campagna di Educazione Alimentare “Fish & Cheap” e sarà indetto un Concorso di Libera Creatività dal titolo “Luoghi, Piatti e Gente di Mare” e saranno realizzati Laboratori e seminari nelle scuole primarie e/o secondarie dedicati alla biodiversità marina, alla stagionalità del pescato e ai principi della pesca sostenibile. I ragazzi avranno l’opportunità di partecipare ad attività ludico-educative e laboratori, imparando a conoscere le specie locali, i cicli naturali del mare e l’importanza di un consumo responsabile. Gli incontri nelle scuole rappresentano un’occasione unica per avvicinare i più giovani al rispetto dell’ecosistema marino, promuovendo consapevolezza e comportamenti virtuosi.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di promozione della filiera corta e della qualità certificata, con l’obiettivo di sostenere le piccole imprese locali, rafforzare l’identità gastronomica del territorio e sensibilizzare la cittadinanza verso scelte alimentari responsabili e consapevoli.

Si ringraziano per la collaborazione la dirigente prof. Giovannina Corvaia, Dirigente dell’I.I.S. “Stendhal – Calamatta” di Civitavecchia, Debora Piscopo, Sommelier Responsabile della Delegazione Storica Fisar Civitavecchia e Costa Etrusco Romana e la chef Carla Di Michele FIC di Roma.