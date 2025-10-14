14 Ottobre, 2025
Anguillara Sabazia, segnaletica nascosta riscoperta dopo l’intervento dell’Italia dei Diritti De Pierro

Riceviamo e pubblichiamo

Grazie all’intervento del movimento presieduto dal giornalista Antonello De Pierro attraverso la responsabile territoriale dell’area del lago di Bracciano, nel comune di Anguillara Sabazia la segnaletica che risultava coperta dalla vegetazione è stata riportata alla luce ” Un’altra situazione di potenziale pericolo per i cittadini risolta grazie al nostro intervento”.

Roma 14 ottobre 2025: ” Avevamo segnalato un problema riguardante la viabilità nel comune di Anguillara Sabazia e precisamente tra via Iacometti e via Bellini dove la segnaletica stradale era coperta dalla vegetazione, cosa che comportava dei pericoli per la circolazione stradale”.

A parlare è la responsabile IdD per l’area del lago di Bracciano Ylenia Massimini che prosegue:” Infatti ciò che veniva nascosto dalle piante riguardava cartelli che segnalavano il divieto di accesso in una strada a senso unico. Il pericolo che qualcuno, poco esperto della zona, si infilasse contromano nella strada e venisse a contatto con un’altra automobile che procedeva nel giusto senso di marcia era alto.

Ebbene, dopo questa segnalazione finalmente chi di competenza è intervenuto e ha riportato alla luce il segnale di divieto. Ancora una nuova situazione di potenziale pericolo per i cittadini – conclude la Massimini – risolta grazie all’Italia dei Diritti De Pierro”.

Carlo Spinelli segretario provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna del movimento plaude all’impegno profuso da Ylenia Massimini commentando:” Non c’è niente di più gratificante per chi fa politica a favore dei cittadini che vedere i problemi creati dalle amministrazioni poco virtuose risolti grazie al nostro intervento.

Situazioni di potenziale pericolo che mettono a rischio l’incolumità fisica dei cittadini molto spesso trattate con superficialità e risolte solo dopo l’intervento di chi, come noi – conclude Spinelli – tiene alla salute e all’incolumità delle persone”.
Ufficio stampa Italia dei Diritti De Pierro provincia di Roma

