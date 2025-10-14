A Cerveteri arrivano “I Sequestrattori”: un nuovo appuntamento con la comicità

Riceviamo e pubblichiamo

Appuntamento per sabato 18 ottobre alle ore 21:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone

Una serata di divertimento e comicità a Cerveteri. Sabato 18 ottobre alle ore 21:00 all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, protagonista sarà un duo comico noto al grande pubblico televisivo, in particolar modo per le numerose partecipazioni a programmi quali “Zelig”, “Sabato Italiano” e “Matinée”: i “Sequestrattori”, con uno spettacolo tutto da ridere. L’ingresso è libero e gratuito.

“Dopo il doppio appuntamento della scorsa settimana, siamo felici di proporre un’altra serata dedicata alla comicità e al cabaret nella nostra città – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura del Comune di Cerveteri – un duo comico affermato e conosciuto al grande pubblico, venuto nella nostra città in svariate occasioni, e che sono certa saprà regalarvi due ore di divertimento e leggerezza”.

“Ci tengo – conclude l’Assessore – a ringraziare il nostro Ufficio Cultura, nelle persone di Isabella Massicci, Desiree Mencarini e Fabrizio Sale e la produttrice degli spettacoli, l’attrice Francesca Antonaci “Gegia” per aver fortemente voluto proporre queste serate nella nostra città”.