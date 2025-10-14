18° CONGRESSO NAZIONALE. Tre giorni dedicati a pace, protagonismo giovanile e crescita delle comunità.

Riceviamo e pubblichiamo

17–19 ottobre 2025 Torino, Polo del ’900

In programma anche il rinnovo degli organi dirigenti

QUI IL PROGRAMMA

ASC Nazionale APS tiene il suo 18esimo Congresso Nazionale da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025 a Torino presso il Polo del ’900. Una scelta non casuale, perché valorizza un luogo di riferimento per memoria, democrazia e partecipazione civica, una “casa dei valori” in cui ASC si riconosce.

Al Congresso parteciperanno le delegazioni delle articolazioni territoriali e delle associazioni nazionali socie, Istituzioni e organizzazioni partner di ASC, relatori, relatrici e numerosi ospiti.

I lavori si concluderanno con il rinnovo degli organi sociali nazionali.

Il Congresso è incentrato su “Azioni di pace, protagonismo giovanile e crescita delle comunità” e si pone l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Servizio Civile Universale quale strumento di cittadinanza attiva, coesione sociale e promozione della nonviolenza valorizzando l’esperienza della rete di ASC rispetto alla partecipazione giovanile.

“Il Congresso nazionale è il momento per rilanciare con decisione il nostro impegno per la pace, la nonviolenza e la cittadinanza attiva, rimettendo al centro i giovani e il loro bisogno di senso, diritti, partecipazione – afferma il Presidente di ASC APS, Rosario Lerro -La sfida è innovare le nostre pratiche per essere all’altezza delle aspettative delle nuove generazioni, che nel Servizio Civile scelgono di mettersi al servizio delle comunità contro disuguaglianze e le logiche di guerra, costruendo alternative concrete attraverso educazione, cura delle comunità e solidarietà”.

Insieme ai circa 100 delegati e delegate delle articolazioni territoriali di ASC parteciperanno ai lavori decine di ospiti: Walter Massa (ARCI), Tiziano Pesce (UISP), Claudia Cappelletti (Legambiente Scuola e Formazione), Laura Milani (CNESC), Rosa Melfi (Rappresentanza degli Op. Vol.), Giulio Marcon (Sbilanciamoci!), Carlotta Salerno (Assessora Periferie e Progetti di Rigenerazione Urbana, Politiche educative e giovanili, Materie relative all’istruzione – Comune di Torino), Laura Massoli (Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale), Enrico Borrelli (Consulta Nazionale SCU), Vanessa Pallucchi (Forum Nazionale Terzo Settore), Enrico Piron (AUSER), Stefano Ciafani (Legambiente), Sergio Bassoli (Rete Italiana Pace e Disarmo), Claudio Maderloni (ANPI), Viviana Bartolucci (Arciragazzi), Maso Notarianni (Presidenza Nazionale ARCI – Global Sumud Flottilla).