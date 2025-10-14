Celebrazione del Centenario della Prima Scuola (1925 – 2025)

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 18 ottobre 2025

PROGRAMMA UFFICIALE

Ore 15:30 – Incontro istituzionale presso la Scuola di Via Lazio

Cerimonia inaugurale alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, dei Dirigenti scolastici, e delle rappresentanze dell’Arma e delle Forze dell’Ordine del territorio. Scopertura della targa commemorativa in ricordo dei cento anni dalla costruzione della prima scuola di Ladispoli.

Ore 16:00 – Raduno degli alunni delle scuole del territorio

Punto di raccolta in Piazzale Roma, con la partecipazione degli Istituti Comprensivi cittadini, dirigenti, docenti e famiglie.

Ore 16:30 – Corteo “La Scuola in Festa”

Sfilata lungo Via Italia fino a Piazza Rossellini, accompagnata da canti, bandiere e colori delle scuole. Alla sfilata prenderà parte la Fanfara dei Bersaglieri, che accompagnerà il corteo con brani della tradizione italiana.

Arrivo in Piazza Rossellini

Esecuzione collettiva dell’Inno d’Italia da parte di tutti gli studenti. A seguire, contributi musicali, artistici e performativi delle scuole di Ladispoli per celebrare la storia, l’identità e il futuro dell’educazione nella nostra città.

I vari momenti saranno coordinati dalla presenza di uno speaker che accompagnerà il pubblico durante le diverse fasi della cerimonia.

Comunicazione importante

La manifestazione si svolgerà in forma pubblica e sarà oggetto di riprese video e fotografiche a fini istituzionali, divulgativi e promozionali da parte del Comune di Ladispoli. La partecipazione all’evento implica il consenso alla possibile ripresa e pubblicazione delle immagini sui canali ufficiali dell’Amministrazione.