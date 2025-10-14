14 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Celebrazione del Centenario della Prima Scuola (1925 – 2025)

0
67
raccolta rifiuti Ladispoli

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 18 ottobre 2025

PROGRAMMA UFFICIALE

Ore 15:30 – Incontro istituzionale presso la Scuola di Via Lazio
Cerimonia inaugurale alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose, dei Dirigenti scolastici, e delle rappresentanze dell’Arma e delle Forze dell’Ordine del territorio. Scopertura della targa commemorativa in ricordo dei cento anni dalla costruzione della prima scuola di Ladispoli.

Ore 16:00 – Raduno degli alunni delle scuole del territorio
Punto di raccolta in Piazzale Roma, con la partecipazione degli Istituti Comprensivi cittadini, dirigenti, docenti e famiglie.

Ore 16:30 – Corteo “La Scuola in Festa”
Sfilata lungo Via Italia fino a Piazza Rossellini, accompagnata da canti, bandiere e colori delle scuole. Alla sfilata prenderà parte la Fanfara dei Bersaglieri, che accompagnerà il corteo con brani della tradizione italiana.

Arrivo in Piazza Rossellini
Esecuzione collettiva dell’Inno d’Italia da parte di tutti gli studenti. A seguire, contributi musicali, artistici e performativi delle scuole di Ladispoli per celebrare la storia, l’identità e il futuro dell’educazione nella nostra città.

I vari momenti saranno coordinati dalla presenza di uno speaker che accompagnerà il pubblico durante le diverse fasi della cerimonia.

 Comunicazione importante
La manifestazione si svolgerà in forma pubblica e sarà oggetto di riprese video e fotografiche a fini istituzionali, divulgativi e promozionali da parte del Comune di Ladispoli. La partecipazione all’evento implica il consenso alla possibile ripresa e pubblicazione delle immagini sui canali ufficiali dell’Amministrazione.

Articolo precedente
“OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE” : RAPPRESENTAZIONE  SCENICA DEL 26° CANTO DELL’INFERNO AL DUOMO DI BRACCIANO
Articolo successivo
18° CONGRESSO NAZIONALE. Tre giorni dedicati a pace, protagonismo giovanile e crescita delle comunità.

Ultimi articoli

Territorio

Anguillara Sabazia, segnaletica nascosta riscoperta dopo l’intervento dell’Italia dei Diritti De Pierro

Eventi

18° CONGRESSO NAZIONALE. Tre giorni dedicati a pace, protagonismo giovanile e crescita delle comunità.

Cultura

“OLTRE LE COLONNE D’ERCOLE” : RAPPRESENTAZIONE  SCENICA DEL 26° CANTO DELL’INFERNO AL DUOMO DI BRACCIANO

Eventi

GIORNALISTI: A ROMA LA TERZA EDIZIONE DEGLI STATI GENERALI DEGLI UFFICI STAMPA E DELLA COMUNICAZIONE NEL LAZIO

Cultura

4 CASALINGHI DISPERATI, LA COMMEDIA ESILARANTE AL TEATRO DI CANALE

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it