Giornate FAI d’autunno 2025 ad Anguillara

Riceviamo e pubblichiamo

Le Giornate FAI di Autunno (11 e 12 ottobre 2025), che si sono svolte nel Borgo Storico di Anguillara Sabazia, hanno riscosso un enorme successo: i visitatori complessivi sono stati oltre 700, al di là di ogni previsione. Il lavoro dei Volontari FAI, considerando il loro numero esiguo, è risultato encomiabile ed ha garantito il regolare svolgimento delle attività.

A questa fantastica avventura ha partecipato anche il Gruppo Protezione Civile Sabazia, che ringraziamo per la professionalità e disponibilità dimostrata, e l’Associazione Scuola Orchestra, che ha rallegrato con le sue melodie i visitatori in alcune ore della prima giornata.

Infine, è d’obbligo una doverosa riconoscenza all’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia per il loro fattivo impegno ed al servizio di Polizia Locale che ha permesso che le Giornate si svolgessero senza alcun contrattempo.