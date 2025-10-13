13 Ottobre, 2025
spot_imgspot_img

Giornale del Lago e della Tuscia edito dall'Associazione no-profit "L'agone Nuovo". Per informazioni su pubblicità e le nostre attività: 339.7904098 redazione@lagone.it

HomeEventi

Manziana celebra il successo della Sagra della Castagna 2025: tre giorni di tradizione, gusto e comunità

0
47
logo l'agone

Riceviamo e pubblichiamo

Si è conclusa ieri, domenica 12 ottobre 2025, l’edizione 2025 della Sagra della Castagna di Manziana, che ha animato il centro storico per tre intense giornate – dal 10 al 12 ottobre – tra profumi d’autunno, sapori autentici e la magia dei tradizionali padelloni.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Sagra della Castagna di Manziana, con la collaborazione delle realtà associative del territorio, con il patrocinio del Comune di Manziana e dell’Università Agraria e con il sostegno della Regione Lazio, che riconosce nella manifestazione un importante strumento di valorizzazione del territorio e dell’intera regione.

Anche quest’anno la Sagra si è confermata come un appuntamento identitario e un’occasione di promozione culturale e turistica per la comunità. «La Sagra della Castagna è la nostra festa più rappresentativa: unisce tradizione, qualità dei prodotti e partecipazione popolare. Grazie a tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e ai tanti ospiti che hanno scelto Manziana in questo fine settimana» – ha dichiarato il Sindaco Alessio Telloni.

Il borgo si è trasformato in un vivace palcoscenico a cielo aperto con musica dal vivo, artisti di strada, spettacoli itineranti, intrattenimento per famiglie, mercato artigianale e stand gastronomici che hanno esaltato il gusto delle castagne locali e delle ricette tradizionali.
La Sagra, appuntamento ormai storico del calendario autunnale dei Monti Sabatini, rappresenta non solo un momento di festa ma anche un’importante occasione per valorizzare la vocazione agricola e artigianale di Manziana e promuovere il territorio attraverso la riscoperta delle sue eccellenze.
Articolo precedente
Ficht Rating promuove Città Metropolitana di Roma, Gualtieri: “Siamo nella direzione giusta. Scende il debito, aumentano le entrate e i servizi sul territorio”

Ultimi articoli

Carica altri

Associazione No Profit presente da sempre nel territorio Sabatino e nella Tuscia, e che da tempo è presente anche nel Municipio XIV e Municipio XV e nel territorio della provincia di Viterbo.

Ultime

Le nostre scelte

Le più lette

© 2022 Copyright All Rights reserved.
L'AGONE NUOVO - Associazione non lucrativa - C.F. 97316940580
Aroundmedia.it