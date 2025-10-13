Manziana celebra il successo della Sagra della Castagna 2025: tre giorni di tradizione, gusto e comunità

Riceviamo e pubblichiamo

Si è conclusa ieri, domenica 12 ottobre 2025, l’edizione 2025 della Sagra della Castagna di Manziana, che ha animato il centro storico per tre intense giornate – dal 10 al 12 ottobre – tra profumi d’autunno, sapori autentici e la magia dei tradizionali padelloni.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Sagra della Castagna di Manziana, con la collaborazione delle realtà associative del territorio, con il patrocinio del Comune di Manziana e dell’Università Agraria e con il sostegno della Regione Lazio, che riconosce nella manifestazione un importante strumento di valorizzazione del territorio e dell’intera regione.

Anche quest’anno la Sagra si è confermata come un appuntamento identitario e un’occasione di promozione culturale e turistica per la comunità. «La Sagra della Castagna è la nostra festa più rappresentativa: unisce tradizione, qualità dei prodotti e partecipazione popolare. Grazie a tutte le realtà che hanno contribuito alla riuscita dell’evento e ai tanti ospiti che hanno scelto Manziana in questo fine settimana» – ha dichiarato il Sindaco Alessio Telloni.