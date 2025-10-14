Canale Monterano: Domenica l’inaugurazione dei riqualificati impianti sportivi comunali “C. D’Aiuto”

Riceviamo e pubblichiamo

Il via con la Banda Musicale alle ore 10.30 e, a seguire, il match di Prima Categoria: Canale Monterano – Anguillara. Poi tanto sport fino a sera

Si terrà Domenica 19 Ottobre, a partire dalle ore 10:30, l’inaugurazione del nuovo villaggio sportivo degli impianti “Cesare D’Aiuto” di Via Palombara.

Aprirà la giornata la Banda Musicale “E. D’Aiuto”, seguiranno i saluti delle autorità e la partita di calcio del Campionato di Prima Categoria: Canale Monterano – Anguillara.

Dalle ore 15:00 la musica de “I Secondo Palo” farà da cornice a esibizioni di calcio, calcetto, padel, tennis e beach volley per una giornata all’insegna dello sport e del divertimento.

“Una giornata che servirà soprattutto a far conoscere i nuovi impianti – afferma il Sindaco Alessandro Bettarelli – per farli popolare e vivere. Opere che domenica vedono la luce e che sono frutto di determinazione, sacrifici e lavoro di squadra, che consegniamo con orgoglio alla nostra comunità e al gestore degli impianti: l’ASD Canale Monterano Calcio, che in questi mesi ci ha messo molto del suo per costruire insieme a noi questo villaggio dello sport pronto ad accogliere atleti, appassionati e famiglie.

Da parte mia un sentito grazie va agli amministratori che hanno seguito i lavori in questi anni: l’Assessore ai Lavori Pubblici Andrea Magagnini, il Vice Sindaco Fabrizio Lavini e i consiglieri che si sono alternati allo Sport, Giovanni D’Aiuto e Alesmo Fabianelli.

Non senza incontrare difficoltà siamo riusciti a chiudere un primo significativo step di lavori, che vogliamo non si fermi qui: il campo da padel e quello polifunzionale, il campo in erba e quello in terra, a cui si sommano i tanti lavori fatti dal gestore, rendono oggi gli impianti “Cesare D’Aiuto” qualcosa su cui puntare per fare non solo sport ma vera e propria aggregazione sociale.”

Amministrazione comunale e ASD Canale Monterano Calcio invitano cittadini e appassionati di sport a partecipare domenica prossima a questa festa di comunità.

L’Amministrazione Comunale